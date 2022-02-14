Так, теперь каждое назначение антибиотиков в амбулаторных условиях будет контролироваться. Такие изменения предусмотрены Национальным планом действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

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Листок назначений антибиотиков, который является обязательной составляющей формы первичной учетной документации № 025/о, состоит из следующих пунктов:

Установленный диагноз / обоснованная причина назначения антибиотика;

Результат микробиологического исследования;

Подробные сведения о назначенном антибиотике;

Обязательная дата пересмотра назначения, когда врач самостоятельно проверяет целесообразность и форму продолжения антибиотикотерапии;

Сведения о побочных действиях лекарственного средства.

Для чего нужно письменное обоснование перед выпиской электронного рецепта

Это поможет уменьшить объем потребления антибиотиков, а впоследствии и развитие устойчивости к ним, что является одной из наибольших проблемы современности.

Поэтому врач должен обязательно разъяснить пациенту необходимость антибиотикотерапии, признаки распространенных побочных реакций от препарата, возможные инфекционные осложнения и план действий по устранению неблагоприятных реакций.

Внедрение учета назначения антибиотиков в амбулаторных условиях позволит: