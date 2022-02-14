С 1 апреля в Украине будут контролировать употребление антибиотиков: что изменится
Источник:Минздрав Украины
Уже с 1 апреля семейные врачи, терапевты и педиатры обязательно должны письменно обосновывать назначение антибактериальной терапии, регулярно проверять их безопасность для пациента и эффективность.
Так, теперь каждое назначение антибиотиков в амбулаторных условиях будет контролироваться. Такие изменения предусмотрены Национальным планом действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.
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Листок назначений антибиотиков, который является обязательной составляющей формы первичной учетной документации № 025/о, состоит из следующих пунктов:
- Установленный диагноз / обоснованная причина назначения антибиотика;
- Результат микробиологического исследования;
- Подробные сведения о назначенном антибиотике;
- Обязательная дата пересмотра назначения, когда врач самостоятельно проверяет целесообразность и форму продолжения антибиотикотерапии;
- Сведения о побочных действиях лекарственного средства.
Для чего нужно письменное обоснование перед выпиской электронного рецепта
Это поможет уменьшить объем потребления антибиотиков, а впоследствии и развитие устойчивости к ним, что является одной из наибольших проблемы современности.
Поэтому врач должен обязательно разъяснить пациенту необходимость антибиотикотерапии, признаки распространенных побочных реакций от препарата, возможные инфекционные осложнения и план действий по устранению неблагоприятных реакций.
Внедрение учета назначения антибиотиков в амбулаторных условиях позволит:
- Повысить качество предоставления медицинских услуг;
- Снизить стоимость лечения;
- Уменьшить уровень неконтролируемого потребления антибиотиков;
- Уменьшить уровень распространения инфекционных болезней, которые возникли из-за устойчивости бактерий к антибиотикам;
- Ввести стандартизированный подход к учету назначений антибиотиков;
- Отслеживать соблюдение отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.