С 1 апреля в Украине будут контролировать употребление антибиотиков: что изменится

14 февраля 2022 , 13:55
Читати новину українською

Источник:

Минздрав Украины

Уже с 1 апреля семейные врачи, терапевты и педиатры обязательно должны письменно обосновывать назначение антибактериальной терапии, регулярно проверять их безопасность для пациента и эффективность.

Так, теперь каждое назначение антибиотиков в амбулаторных условиях будет контролироваться. Такие изменения предусмотрены Национальным планом действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

К теме Беременность после 30: какие существуют риски и как подготовиться к зачатию и родам

Листок назначений антибиотиков, который является обязательной составляющей формы первичной учетной документации № 025/о, состоит из следующих пунктов:

  • Установленный диагноз / обоснованная причина назначения антибиотика;
  • Результат микробиологического исследования;
  • Подробные сведения о назначенном антибиотике;
  • Обязательная дата пересмотра назначения, когда врач самостоятельно проверяет целесообразность и форму продолжения антибиотикотерапии;
  • Сведения о побочных действиях лекарственного средства.

Для чего нужно письменное обоснование перед выпиской электронного рецепта

Это поможет уменьшить объем потребления антибиотиков, а впоследствии и развитие устойчивости к ним, что является одной из наибольших проблемы современности.

Поэтому врач должен обязательно разъяснить пациенту необходимость антибиотикотерапии, признаки распространенных побочных реакций от препарата, возможные инфекционные осложнения и план действий по устранению неблагоприятных реакций.

Внедрение учета назначения антибиотиков в амбулаторных условиях позволит:

  • Повысить качество предоставления медицинских услуг;
  • Снизить стоимость лечения;
  • Уменьшить уровень неконтролируемого потребления антибиотиков;
  • Уменьшить уровень распространения инфекционных болезней, которые возникли из-за устойчивости бактерий к антибиотикам;
  • Ввести стандартизированный подход к учету назначений антибиотиков;
  • Отслеживать соблюдение отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.
Автор: Анастасія Кушпіт