Поэтому мы собрали материалы, которые больше всего заинтересовали читателей Здоровья 24. Чаще всего следили за темой коронавируса (как неожиданно!). Впрочем, и некоторые другие интересности привлекли человеческое внимание.

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Наши журналисты провели целый день в скорой

Журналисты 24 канала провели день с работниками скорой медицинской помощи. Мы узнали чуть ли не все, о нюансах их работы: от того, как бригада начинает смену, а диспетчер распределяет вызовы.

Они также поделились и причудливыми историями из непрофильных вызовов. Оказывается, экстренную медицинскую помощь вызывают даже во время менструальной боли. Хотя для того, чтобы унять боль, достаточно выпить обезболивающее. Что и предлагают медики пациенткам по приезду.

Работник скорой Игорь поделился еще одной показательной историей о непрофильных вызовах:

Мы приехали на вызов в клуб, девушка жаловалась на боль в сердце. Приезжаем, все нормально. Спрашиваем, как у вас сердце болит. Говорит: "Больно только когда смеюсь"…

Поэтому медик предложил девушке не смеяться.

Внимание! В который раз подчеркнем, что если вы испытываете проблемы со здоровьем, но вашему состоянию сейчас ничего не угрожает – обратитесь к семейному врачу. Скорая медицинская помощь только для экстренных и критических состояний.

День в "скорой": о проблемах экстренной помощи, COVID-19 и что раздражает медиков – смотрите видео

Как объясниться с человеком, который не слышит, в гифках

Нередко кроме непонимания, люди с инклюзией, например нарушениями слуха, встречаются со стигмой, а еще хуже жалостью. Что озадачивает, ведь выучить несколько слов на языке жестов – может каждый.

Язык жестов и жестовый язык – разные вещи. Когда мы жестикулируем во время разговора или машем рукой – это обычные жесты, они не составляют отдельный язык.

При этом жестовый язык – это визуально-жестовый язык, который имеет свой словарь и свои правила. А разные страны имеют разные жестовые алфавиты. Благодаря ему можно коммуницировать с человеком, который не слышит, – произносить слова жестами, а выразить чувства и эмоции поможет мимика.

Мы попытались выучить несколько фраз жестовым языком, чтобы показать, что это не так сложно, как кажется. Но помните – улыбка и проявление эмоции – помогут понять вас правильно.

На видео 3 варианта - "Приветствую", "Доброе утро", "Добрый день" – выбирайте тот, который понравился больше всего.

А за поездку в такси с водителем с нарушением слуха очень легко сказать "Спасибо". Интересно! Здесь онлайн словарь жестовых языков мира, включая украинский жестовый язык. А здесь курс украинского жестового языка. Ученые из Уханя и США планировали создать новый коронавирус еще в 2018 году Об этом свидетельствует утечка данных. В заявлении о предоставлении гранта от Агентства исследовательских проектов при американском министерстве обороны говорилось о том, что международная команда ученых ранее планировала объединить генетические данные сходных штаммов для того, чтобы создать новый вирус. Эксперты считают, что создание нового вируса могло быть частью работы по разработке вакцины, которая будет работать против коронавирусов. Заявку подавали от имени ученых из США, Китая и Сингапура, но ее отклонили. Что известно о происхождении коронавируса

До сих пор точно неизвестно, откуда взялся вирус. В марте 2021 года в результате исследования, которое провели ВОЗ и Китай, отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса.



При этом в конце июля 2021 года Китай заявил, что До сих пор точно неизвестно, откуда взялся вирус. В марте 2021 года в результате исследования, которое провели ВОЗ и Китай, отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса.При этом в конце июля 2021 года Китай заявил, что не будет помогать ВОЗ с исследованиями , поскольку глава ВОЗ Тедрос Гебреисус допустил "формулировки, которые не уважают науку" и "политизируют" тему. А разведка США заявила, что, вероятно, никогда не сможет установить первопричину появления коронавируса. Какие "побочки" вызывают вакцины Pfizer и Moderna: самое большое исследование Если коротко, ученые не обнаружили каких-либо серьезных побочных эффектов, связанных с мРНК вакцинами против COVID-19. Пока медики нашли лишь десятки проблемных случаев на миллионы пациентов. Внимание! В этом масштабном исследовании принимают участие более 6 миллионов американцев и оно до сих пор продолжается. Исследование выявило всего 34 случая миокардита (воспаление сердца) и перикардита (воспаление окружающего мешка сердца) у пациентов в возрасте от 12 до 39 лет. 85 % были мужчинами и 82 % были госпитализированы на один день. Ученые подсчитали, что в возрастной группе от 12 до 39 лет существует риск дополнительных 6,3 случая миокардита на миллион человек. Это значительно меньше, чем риск, связанный с самим COVID-19. Уникальные медицинские открытия украинцев за последние 30 лет Украинские ученые продолжают удивлять весь мир невероятными разработками и открытиями, которые способны спасти миллионы жизней. За время независимости нам удалось достичь многого – от возможности сварки живых тканей до выявления антител к COVID-19, ПЦР и ИФА-тестам для диагностики недуга. Подробнее здесь Выявить ВИЧ и спасти от рака: уникальные медицинские открытия украинцев за последние 30 лет После вакцинации препаратом Pfizer растет грудь – правда или нет Неожиданная новость ворвалась в вакцинационноеинфопространство в июле. Сотни женщин из Норвегии сообщили о неожиданном побочном эффекте после вакцинации препаратом Pfizer. После процедуры у них заметно увеличилась грудь. Главный врач диагностического центра молочных желез больницы в городе Буде отметил, что такой побочный эффект действительно возможен. Его вызывает расширение лимфатических узлов после прививки. В такой реакции организма на введение вакцины, по словам Генриха Бакманна, нет ничего необычного. Мол, это способ организма справиться с воспалениями или инфекциями. Поэтому увеличение груди – лишь временное явление. Как живут люди с биполярным расстройством Здоровье 24 пообщалось с психотерапевтом Викторией Горбуновой и Вячеславом Толстокоровым, который живет с биполярным расстройством (БАР) и является основателем адаптационного центра для людей с биполярным расстройством "Барвинок", чтобы узнать, как живут люди с этим расстройством и что они делают, чтобы уменьшить его влияние на жизнь. Сейчас, когда я чувствую, что меня может склонять в ту или иную сторону – я начинаю принимать определенные меры, чтобы не допустить повторения гипомании и депрессии,

– отметил Вячеслав Биполярное расстройство – что это? Его также называют биполярным аффективным расстройством – это психическое расстройство, которое сопровождается чередованиями двух состояний: мании (сильного подъема) и депрессии (глубокого угнетения). Подробнее здесь От мании до депрессии: как живут и что чувствуют люди с биполярным расстройством Удивительный эксперимент природы: нашли племя, которое стареет не так, как другие люди Ученые обнаружили жителей, которые стареют иначе, чем жители США и Европы – это представители амазонского племени цимане. Оказалось, что в них уменьшение объема мозга происходит значительно медленнее. Цимане живут на боливийской периферии тропических лесов Амазонки. Они ведут жизнь, которая сильно отличается от нашей. Следовательно, очевидно, они гораздо здоровее. Исследование подтвердило, что представители цимане имеют самые здоровые сердца в мире и самый низкий уровень ишемической болезни сердца. Новое исследование также доказало, что у цимане значительно меньше атрофия мозга по мере взросления, то есть более медленное уменьшение объема мозга, чем у людей в США и Европе. Вероятно, это снижает риск когнитивных нарушений и деменции. История маленького Марка, который живет с редкой болезнью Первые симптомы заметили, когда ему было 2 года. Тогда у мальчика начались спонтанные отеки рук и ног, но в больнице говорили, что это обычная аллергия или укус насекомого. Полностью здесь Никто не знает, когда начнется приступ: история маленького Марка, который живет с редкой болезнью В 3 года ребенок впервые попал в больницу с отеком брюшной полости и после суток в реанимации его прооперировали с диагнозом "кишечная непроходимость". Тогда родителям казалось, что все позади, но через год приступ повторился и снова операция. На этот раз заподозрили спаечную непроходимость, хотя позднее хирург сказал, что спаек практически не было. Но родители взяли себя в руки и решили, что нельзя отчаиваться. Наследственный ангионевротический отек (САН) - что это? Это редкое генетическое заболевание, которое проявляется в виде внезапных отеков различных частей тела. Некоторые из них могут быть смертельно опасными.

Люди могут жить от 130 до 180 лет

Предел продолжительности жизни человека – интересный и открытый вопрос. Верхний предел человеческой жизни составляет минимум 130 лет и, возможно, достигает 180 лет. В общем, авторы спорят с британским фольклористом и демографом XIX века Уильямом Джоном Томсом. Тот утверждал, что продолжительность жизни не зависит ни от привычек, ни от качества пищи, ни от социальных учреждений, поскольку долгожительство встречается в разных культурах с разными укладами.

А многие случаи чрезвычайной продолжительности жизни, вроде бы, можно объяснить ошибками или обманом (когда неправильно записывали или указывали дату рождения).

Однако точно известно, что с 50-летнего возраста риск смерти возрастает из года в год. Однако примерно с 80 лет он начинает замедляться.

Кто был первым в мире пациентом с COVID-19

В этом году удалось также выяснить, кто первый в мире заболел коронавирусом. Ведущий эксперт по отслеживанию эволюции вирусов в Университете Аризоны назвал имя. Он заявил, что ранее Всемирная организация здравоохранения ошиблась с данными. А первый известный случай заболевания коронавирусом обнаружили у продавщицы на рынке в городе Ухань – Вэй Гуйсянь.

Хотя ранее сообщалось, что первый случай коронавируса произошел с 41-летним бухгалтером – мужчиной. Он жил в десятках километров от рынка. В ВОЗ признали ошибку.