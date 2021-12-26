Поэтому мы собрали материалы, которые больше всего заинтересовали читателей Здоровья 24. Чаще всего следили за темой коронавируса (как неожиданно!). Впрочем, и некоторые другие интересности привлекли человеческое внимание.
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Наши журналисты провели целый день в скорой
Журналисты 24 канала провели день с работниками скорой медицинской помощи. Мы узнали чуть ли не все, о нюансах их работы: от того, как бригада начинает смену, а диспетчер распределяет вызовы.
Они также поделились и причудливыми историями из непрофильных вызовов. Оказывается, экстренную медицинскую помощь вызывают даже во время менструальной боли. Хотя для того, чтобы унять боль, достаточно выпить обезболивающее. Что и предлагают медики пациенткам по приезду.
Работник скорой Игорь поделился еще одной показательной историей о непрофильных вызовах:
Мы приехали на вызов в клуб, девушка жаловалась на боль в сердце. Приезжаем, все нормально. Спрашиваем, как у вас сердце болит. Говорит: "Больно только когда смеюсь"…
Поэтому медик предложил девушке не смеяться.
День в "скорой": о проблемах экстренной помощи, COVID-19 и что раздражает медиков – смотрите видео
Как объясниться с человеком, который не слышит, в гифках
Нередко кроме непонимания, люди с инклюзией, например нарушениями слуха, встречаются со стигмой, а еще хуже жалостью. Что озадачивает, ведь выучить несколько слов на языке жестов – может каждый.
Язык жестов и жестовый язык – разные вещи. Когда мы жестикулируем во время разговора или машем рукой – это обычные жесты, они не составляют отдельный язык.
При этом жестовый язык – это визуально-жестовый язык, который имеет свой словарь и свои правила. А разные страны имеют разные жестовые алфавиты. Благодаря ему можно коммуницировать с человеком, который не слышит, – произносить слова жестами, а выразить чувства и эмоции поможет мимика.
Мы попытались выучить несколько фраз жестовым языком, чтобы показать, что это не так сложно, как кажется. Но помните – улыбка и проявление эмоции – помогут понять вас правильно.
На видео 3 варианта - "Приветствую", "Доброе утро", "Добрый день" – выбирайте тот, который понравился больше всего.
А за поездку в такси с водителем с нарушением слуха очень легко сказать "Спасибо".
Подробнее здесь От мании до депрессии: как живут и что чувствуют люди с биполярным расстройством
Удивительный эксперимент природы: нашли племя, которое стареет не так, как другие люди
Ученые обнаружили жителей, которые стареют иначе, чем жители США и Европы – это представители амазонского племени цимане. Оказалось, что в них уменьшение объема мозга происходит значительно медленнее.
Цимане живут на боливийской периферии тропических лесов Амазонки. Они ведут жизнь, которая сильно отличается от нашей. Следовательно, очевидно, они гораздо здоровее. Исследование подтвердило, что представители цимане имеют самые здоровые сердца в мире и самый низкий уровень ишемической болезни сердца.
Новое исследование также доказало, что у цимане значительно меньше атрофия мозга по мере взросления, то есть более медленное уменьшение объема мозга, чем у людей в США и Европе. Вероятно, это снижает риск когнитивных нарушений и деменции.
История маленького Марка, который живет с редкой болезнью
Первые симптомы заметили, когда ему было 2 года. Тогда у мальчика начались спонтанные отеки рук и ног, но в больнице говорили, что это обычная аллергия или укус насекомого.
Полностью здесь Никто не знает, когда начнется приступ: история маленького Марка, который живет с редкой болезнью
В 3 года ребенок впервые попал в больницу с отеком брюшной полости и после суток в реанимации его прооперировали с диагнозом "кишечная непроходимость". Тогда родителям казалось, что все позади, но через год приступ повторился и снова операция. На этот раз заподозрили спаечную непроходимость, хотя позднее хирург сказал, что спаек практически не было.
Но родители взяли себя в руки и решили, что нельзя отчаиваться.
Это редкое генетическое заболевание, которое проявляется в виде внезапных отеков различных частей тела. Некоторые из них могут быть смертельно опасными.
Люди могут жить от 130 до 180 лет
Предел продолжительности жизни человека – интересный и открытый вопрос. Верхний предел человеческой жизни составляет минимум 130 лет и, возможно, достигает 180 лет. В общем, авторы спорят с британским фольклористом и демографом XIX века Уильямом Джоном Томсом. Тот утверждал, что продолжительность жизни не зависит ни от привычек, ни от качества пищи, ни от социальных учреждений, поскольку долгожительство встречается в разных культурах с разными укладами.
А многие случаи чрезвычайной продолжительности жизни, вроде бы, можно объяснить ошибками или обманом (когда неправильно записывали или указывали дату рождения).
Однако точно известно, что с 50-летнего возраста риск смерти возрастает из года в год. Однако примерно с 80 лет он начинает замедляться.
Кто был первым в мире пациентом с COVID-19
В этом году удалось также выяснить, кто первый в мире заболел коронавирусом. Ведущий эксперт по отслеживанию эволюции вирусов в Университете Аризоны назвал имя. Он заявил, что ранее Всемирная организация здравоохранения ошиблась с данными. А первый известный случай заболевания коронавирусом обнаружили у продавщицы на рынке в городе Ухань – Вэй Гуйсянь.
Хотя ранее сообщалось, что первый случай коронавируса произошел с 41-летним бухгалтером – мужчиной. Он жил в десятках километров от рынка. В ВОЗ признали ошибку.