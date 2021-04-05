В Украине фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19. В результате 10 областей и Киев оказались в красной зоне карантина.

Сейчас в Украине только Херсонская область находится в желтой карантинной зоне, а все остальные – в красной и оранжевой. Если в большинстве из них ситуация будет ухудшаться, то страну закроют на жесткий локдаун.

Читайте также Разумков выступает за то, чтобы в Украине не вводили комендантский час

В то же время еще 3 региона могут оказаться в красной зоне карантина. В частности, речь идет о Хмельницкой, Черкасской и Донецкой областях.

Киев

В Киеве ситуация с COVID-19 осложняется с каждым днем. В течение суток 4 апреля в столице зафиксировали 619 случаев заболеваемости. К сожалению, 32 случая были летальными.

Еще 61 больного коронавирусом госпитализировали.

Львов

Сейчас на Львовщине ситуация немного стабилизировалась. Недавно эта область лидировала по количеству случаев инфицирования с начала пандемии.

Сейчас в местных больницах расширяют запас мест для инфицированных коронавирусом. В частности, там уже обустроили почти 1 600 коек, но более тысячи из них заняли пациенты стационарного лечения.

К теме Могут закрыть и авиа, и железнодорожное сообщение, – Садовый рассказал о локдауне во Львове

Также во Львов доставили еще 190 кислородных концентраторов, необходимых для лечения госпитализированных.

Проводят завершающие работы – осталось помыть и поставить кровати. Сейчас у нас 260, возможно уже и 280 пациентов. Динамика пока отрицательная,

– заявил исполняющий обязанности главного врача 8-й клинической больницы Василий Трунквальтер.

Одесса

В течение прошлой недели в Одесской области фиксировали рекорды по количеству больных коронавирусом. В то же время в течение 4 апреля там обнаружили 1 075 случаев инфицирования. Такой показатель возник даже при условии, что на выходных делают меньше тестов, чем в будни.

Сейчас там увеличилась заболеваемость среди медиков и беременных женщин.

"Загруженность кроватей составляет 71%. Начиная от кочегара и заканчивая главным врачом – Мы призываем всех вакцинироваться", – заявила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

Читайте также Еще 3 области Украины близки к красной зоне карантина

Из-за резкой вспышки заболеваемости Министерство Здравоохранения отправит в Одесскую область правительственную комиссию. В Минздраве убеждены, что местные власти игнорируют ограничения красной зоны и манипулируют цифрами инфицирований.

В частности, отчеты, которые там подают, существенно отличаются от информации, которая поступает от волонтеров и пациентов.

Харьков

В Харьковской области в конце прошлой недели был дефицит коек со стационарной подачей кислорода, которые необходимы для больных COVID-19. В течение 4 апреля в регионе зафиксировали 853 случаев инфицирования.

В задержке открытия новых кислородных трасс чиновники обвиняют затор в Суэцком канале. Они убеждены, что авария задержала бочки для медицинского кислорода на несколько недель.

Из-за ситуации с Суэцким каналом судно движется с задержкой. Мы получили письмо от транспортной компании, в котором говорилось, что 4 апреля судно зайдет в порт Украины,

– рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

К теме Минздрав сертифицировал произведенный на "Запорожстали" кислород как лекарственное средство

Минздрав проверит больницы

Тем временем комиссия Минздрава проверила харьковские медучреждения. Госпитальная база региона насчитывает почти 5 тысяч коек для потенциальных больных COVID-19. Однако наибольшие проблемы возникли с 2 ведомственными больницами.

Тернополь

На Тернопольщине смертность среди инфицированных коронавирусом выросла примерно в 3 раза. Однако согласно общим показателям, область не попала в красную зону. Из-за этого ограничения в регионе остаются такими, как и раньше.

Правда, отдельные общины решили таки временно остановить обучение в школах. В то же время в Тернополе старшеклассники перешли на дистанционное обучение, а младшие классы и в дальнейшем ходят в школу.