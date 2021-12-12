10 продуктов, которые помогут вам сладко спать

Сон – жизненно необходимая вещь для организма. Чтобы хорошо спать, надо соблюдать режим и иметь хорошую среду для отдыха. И правильное питание также может повлиять на сон – некоторые продукты положительно повлиять на качество вашего сна.

Человек должен получать полезные вещества, которые будут помогать организму нормально функционировать. По словам врача по психиатрии и медицине сна Алекса Димитру, простые изменения в рационе могут улучшить самочувствие и восстановить здоровый сон.

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В случае дефицита нормального отдыха эксперт рекомендует употреблять продукты, в которых содержится много магния, калия, кальция и железа.

Эти минералы способствуют выработке мелатонина – гормона, ответственного за регуляцию сна,

– отметил Димитру.

10 продуктов, которые могут улучшить сон

По словам Димитру, некоторые конкретные продукты могут восстановить нормальный уровень мелатонина в организме. Не все продукты можно найти у себя в холодильнике или легко приобрести в магазине. Врач отмечает, что употреблять эти продукты не надо непосредственно перед сном – достаточно есть их в течение дня.

Вишни

В вишнях много мелатонина, утверждает эксперт. Этими ягодами можно перекусить перед телевизором или на прогулке.

Если их регулярно есть на завтрак или как перекус после тренировки, они могут помочь регулировать цикл сна,

– добавил Димитру.



Вишни улучшат качество сна / Фото Unsplash

Черный шоколад

Темный шоколад, в отличие от других, помогает урегулировать сон. Этот продукт содержит серотонин, который расслабляет и дает ощущение счастья.

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Миндаль

Этот орех содержит массу полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье. В составе миндаля есть триптофан и магний, которые помогают естественным образом снизить напряжение мышц и нервов, а также стабилизируют сердечный ритм.

Тот же эффект имеет и миндальное масло, отмечает Димитру.

Намажьте его на крекеры, банан или кусочек тоста, когда вам надо будет заснуть,

– сказал эксперт.

Грецкие орехи

Если вам не нравится миндаль, альтернативой могут стать грецкие орехи. Они содержат несколько соединений, которые способствуют лучшему засыпанию.

Эти орехи можно добавлять к любимым блюдам или десертам, или есть вместо чипсов или сладкого.



Грецкие орехи / Фото Unsplash

Хумус

По словам Димитру, когда человек просыпается посреди ночи, может быть, что он еще голоден. Эксперт рекомендует добавлять к пище хумус, который не только вкусный и питательный, но и имеет, которые способствуют хорошему засыпанию.



Добавляйте хумус к еде / Фото ВВС

Арбуз

Этот сезонный продукт может предотвратить обезвоживание организма – еще одна причина плохого сна.

Врач рекомендует употреблять больше фруктов с высоким содержанием воды – кроме арбуза стоит есть яблоки, апельсины и груши.

Ромашковый чай

Чай из ромашки уже давно стал традиционным методом от бессонницы. Неудивительно – растение содержит флавоноиды, которые помогают заснуть. Чашка ромашкового чая перед сном – лучшее средство сладко отдохнуть, утверждает врач.



Ромашковый чай прекрасно успокаивает / Фото Unsplash

Фисташки

Еще одни орешки в списке содержат белки, магний и витамин В6, которые могут бороться с бессонницей.

Димитру предостерег, что стоит воздержаться от больших порций фисташек.

Если вы едите слишком много, это может изменить эффект и не дать вам спать из-за высокого потребления калорий,

– сказал он.



Витамины и минералы в фисташках помогут уснуть / Фото Unsplash

Овсяная каша

Это блюдо считается исключительно утренним, однако эксперт отметил, что небольшая тарелка овсяной каши может улучшить качество сна.

Зерна овсянки вызывают выработку инсулина, который естественным образом повышает уровень сахара в крови и заставляет вас чувствовать сонливость. Овес также богат мелатонином, который расслабляет организм и помогает заснуть,

– сказал Димитру.

Бананы

Фрукты насыщенные калием и магнием, которые расслабляют мышцы и готовят организм ко сну. Также бананы содержат специфическую аминокислоту, которая превращается в серотонин – расслабляющий нейромедиатор.



Вещества в бананах готовят организм ко сну / Фото Unsplash