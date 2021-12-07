10 продуктов, в которых слишком много соли: вы будете удивлены
Источник:блог Анастасии Голобородько
Тема соли в мире здоровья – спорная. Около 90% взрослых потребляют соли больше рекомендуемой дозы.
Естественное содержание соли
Соль естественно присутствует в продуктах. Также ее добавляют при производстве упакованной пищи, полуфабрикатов, десертов и выпечки. Эксперт ЮНИСЕФ по вопросам питания, диетолог Анастасия Голобородько рассказала, как правильно употреблять соль.
Внимание Как держать иммунитет в тонусе круглый годВажно! Естественное содержание соли в продуктах редко превышает 0.2г/100г. Исключение – морепродукты и водоросли (2.5 г/100г).
Если вам еда на вкус кажется пресной, это не значит, что она пресная для ребенка,
– подчеркнула Анастасия Голобородько.
Солить пищу можно
Домашняя соль может быть обогащена йодом. Солить лучше после приготовления, чем подсаливать воду.⠀
Подростки потребляют больше калорий и продуктов, богатых натрием, чем дети младшего возраста.
Анастасия Голобородько посоветовала сбалансировать избыток натрия, употребляя в пищу продукты богатые калием (картофель, брокколи, батат, банан, помидор, грибы, апельсин, грейпфрут).
ТОП 10 продуктов, содержащих очень много соли
- хлеб, булочки, хлебцы
- печенье, торты, пирожные, сладкая выпечка
- пиццы, бургеры
- сосиски, колбасы, вяленое и копченое мясо, рыба
- заготовленные овощи: маринованные, соленые, квашеные огурцы, помидоры, оливки
- соленые перекусы в упаковках: попкорн, арахис, соломка, крекеры
- сыры, крем-сыры, плавленые сыры
- заготовленное мясо-паштеты, тушенка, заготовленная рыба – соленая сельдь, скумбрия
- консервация, включая сладкую
- упакованные продукты, готовые завтраки: хлопья, мюсли, соевый соус, кисло-сладкий соус
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