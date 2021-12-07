10 продуктов, в которых слишком много соли: вы будете удивлены

Тема соли в мире здоровья – спорная. Около 90% взрослых потребляют соли больше рекомендуемой дозы.

Естественное содержание соли

Соль естественно присутствует в продуктах. Также ее добавляют при производстве упакованной пищи, полуфабрикатов, десертов и выпечки. Эксперт ЮНИСЕФ по вопросам питания, диетолог Анастасия Голобородько рассказала, как правильно употреблять соль.

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Естественное содержание соли в продуктах редко превышает 0.2г/100г. Исключение – морепродукты и водоросли (2.5 г/100г).

Если вам еда на вкус кажется пресной, это не значит, что она пресная для ребенка,

– подчеркнула Анастасия Голобородько.

Солить пищу можно

Домашняя соль может быть обогащена йодом. Солить лучше после приготовления, чем подсаливать воду.⠀

Подростки потребляют больше калорий и продуктов, богатых натрием, чем дети младшего возраста.

Анастасия Голобородько посоветовала сбалансировать избыток натрия, употребляя в пищу продукты богатые калием (картофель, брокколи, батат, банан, помидор, грибы, апельсин, грейпфрут).

ТОП 10 продуктов, содержащих очень много соли

хлеб, булочки, хлебцы печенье, торты, пирожные, сладкая выпечка пиццы, бургеры сосиски, колбасы, вяленое и копченое мясо, рыба заготовленные овощи: маринованные, соленые, квашеные огурцы, помидоры, оливки соленые перекусы в упаковках: попкорн, арахис, соломка, крекеры сыры, крем-сыры, плавленые сыры заготовленное мясо-паштеты, тушенка, заготовленная рыба – соленая сельдь, скумбрия консервация, включая сладкую упакованные продукты, готовые завтраки: хлопья, мюсли, соевый соус, кисло-сладкий соус

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