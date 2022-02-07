В 10 раз больше, чем месяц назад: Россия бьет все коронавирусные рекорды

Россия ежедневно сообщает о рекордном количестве заражений коронавирусом. Этот показатель вырос в десять раз по сравнению с предыдущим месяцем.

Рекордное количество заболевших в России

За минувшие сутки в России зафиксировали 189 071 новый случай заражения, это примерно на 2 800 случаев больше, чем в предыдущий день. Этот показатель в 10 раз больше, чем в начале января, когда ежедневно новых случаев было около 17 000.

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Хотя число инфекций резко возросло в последние недели, российские власти сообщают, что ежедневная смертность от COVID-19 остается стабильной или незначительно снижается: в воскресенье была зафиксирована 661 смерть, по сравнению с 796 6 января.

За весь период пандемии страна сообщила о 12,8 миллиона случаев заражения и 335 414 смертях, что является самым высоким числом смертей в Европе от COVID-19.

Коронавирусные ограничения в России

Несмотря на растущее количество заражений, на прошлой неделе Владимир Путин заявил главной бизнес-ассоциации России, что власть не планирует никаких блокировок или иных дополнительных ограничений. Кроме того, правительство отменило семидневную самоизоляцию для тех, кто контактирует с больными COVID-19.

В России был только один карантин, в течение шести недель в 2020 году, а в октябре 2021 года многим людям приказали не работать примерно неделю.

В последние недели все больше российских регионов начали вводить ограничения для лиц до 18 лет, поскольку чиновники отметили, что нынешний всплеск наиболее опасен для детей. Во многих областях школы либо перешли на дистанционное обучение, либо на удлиненные каникулы для учащихся. В Санкт-Петербурге несовершеннолетним временно запретили посещать большинство общественных мест.

Только в прошлом месяце Россия начала прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет вакциной, которая имеет такой же состав, как и Sputnik V, но содержит меньшую дозу.

Только около половины из 146 миллионов жителей России привиты состоянием на сегодняшний день, хотя страна была одной из первых в мире, кто запустил вакцинацию против COVID-19.