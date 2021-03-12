10 стран Европы ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca: причина и реакция компании
Прививки граждан своих стран против COVID-19 вакциной от AstraZeneca временно остановить решили правительства уже 10 стран Европы. Привели к этому случаи образования тромбов у вакцинированных.
Источник:BBC
Однако такой побочный эффект не указан в предостережениях к вакцине. В то же время официальная позиция Евросоюза неизменна: нет оснований считать, что случаи тромбообразования как-то связаны именно с вакциной.
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Какие страны и по каким причинам приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Ограничить прививки вакциной AstraZeneca решили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург.
- Дания – использование вакцины остановили на 14 дней для проведения расследования. У вакцинированных фиксировали образования тромбов.
- Норвегия и Исландия – последовали примеру Дании с "мотивом предосторожности". Они будут ждать результатов расследования датских медиков.
- Австрия – прекратила применять вакцину после смертельного случая из-за нарушения свертывания крови и образования тромба в легочной артерии привитого.
- Италия – остановила прививки только определенными партиями препарата (это сделано для предотвращения побочных эффектов и после случая смерти 50-летнего мужчины после вакцинации).
- Румыния – прекратила использование 4200 доз из той же партии вакцин, что и Италия.
- Эстония, Латвия, Литва и Люксембург – приостановили использование AstraZeneca вслед за Австрией и с той же партии, что и Австрия.
С другой стороны, Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат использовать AstraZeneca.
Как реагируют официальные органы Европейского Союза
EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) пока не устанавливало связи между смертельными случаями после вакцинации и применением самой вакцины. В заявлении учреждения указано:
- Количество тромбоэмболических осложнений у людей, прививавшихся вакциной AstraZeneca, не выше, чем у населения Европы в целом.
- К тому же преимущества вакцины ощутимо превышают риски.
Однако расследование в EMA начали. В целом в разных странах Европы случаев образования тромбов после вакцинации зафиксировали у 30 привитых среди 5 миллионов.
Что на все это говорят в компании AstraZeneca
AstraZeneca сообщила, что безопасность препарата тщательно изучена во время клинических испытаний. Соблюдены все "четкие и строгие стандарты эффективности и безопасности", необходимые для принятия каких-либо новых лекарств.
Напомним Южная Африка прекратила вакцинацию препаратом AstraZeneca, ибо он неэффективен против нового штамма
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