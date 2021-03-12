Прививки граждан своих стран против COVID-19 вакциной от AstraZeneca временно остановить решили правительства уже 10 стран Европы. Привели к этому случаи образования тромбов у вакцинированных.

Однако такой побочный эффект не указан в предостережениях к вакцине. В то же время официальная позиция Евросоюза неизменна: нет оснований считать, что случаи тромбообразования как-то связаны именно с вакциной.

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Какие страны и по каким причинам приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ограничить прививки вакциной AstraZeneca решили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург.

Дания – использование вакцины остановили на 14 дней для проведения расследования. У вакцинированных фиксировали образования тромбов.

Норвегия и Исландия – последовали примеру Дании с "мотивом предосторожности". Они будут ждать результатов расследования датских медиков.

Австрия – прекратила применять вакцину после смертельного случая из-за нарушения свертывания крови и образования тромба в легочной артерии привитого.

Италия – остановила прививки только определенными партиями препарата (это сделано для предотвращения побочных эффектов и после случая смерти 50-летнего мужчины после вакцинации).

Румыния – прекратила использование 4200 доз из той же партии вакцин, что и Италия.

Эстония, Латвия, Литва и Люксембург – приостановили использование AstraZeneca вслед за Австрией и с той же партии, что и Австрия.

С другой стороны, Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат использовать AstraZeneca.

Как реагируют официальные органы Европейского Союза

EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) пока не устанавливало связи между смертельными случаями после вакцинации и применением самой вакцины. В заявлении учреждения указано:

Количество тромбоэмболических осложнений у людей, прививавшихся вакциной AstraZeneca, не выше, чем у населения Европы в целом.

К тому же преимущества вакцины ощутимо превышают риски.

Однако расследование в EMA начали. В целом в разных странах Европы случаев образования тромбов после вакцинации зафиксировали у 30 привитых среди 5 миллионов.

Что на все это говорят в компании AstraZeneca

AstraZeneca сообщила, что безопасность препарата тщательно изучена во время клинических испытаний. Соблюдены все "четкие и строгие стандарты эффективности и безопасности" , необходимые для принятия каких-либо новых лекарств.

Интересно, что решение некоторых стран приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca совпало: С объявлением об одобрение в ЕС вакцины Johnson & Johnson (которую достаточно ввести в организм только один раз).

И информации о вакцине Novavax по ее эффективности – говорится о 96% против стандартного штамма и 86% против "британского".