Настроения по вакцинации в Украине

Еще 20% планируют вакцинироваться в ближайшее время. Об этом свидетельствует отчет по результатам всеукраинского социологического исследования Украинского института будущего.

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Отмечается, что за последние полтора месяца прибавилось 10% тех, кто планирует вакцинироваться, однако они мотивируются не защитой от коронавируса, а тем, что им нужны COVID-паспорта для передвижения в общественном транспорте.

Более трети граждан (36%) утверждают, что вообще не собираются вакцинироваться. Главная причина – недоверие к любым вакцинам.

"Липовые" сертификаты и чипирование

Относительно негативных результатов исследования, социологи обнаружили следующее:

10% вакцинированных купили COVID-сертификаты. То есть по меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов вакцинации. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

20% владельцев поддельных сертификатов считают, что они могут стать мутантами;

еще 10% считают, что их чипируют, если заставят вакцинироваться.

Внимание! Среди всех антивакцинаторов, 10% считают, что вакцина приведет к мутациям. То есть примерно 1 миллион украинцев боится мутаций от вакцин.

Другие результаты исследований

Также примерно 40% заявили, что среди их знакомых или близких есть люди, которые умерли от коронавируса. Однако это мало влияет на желание или нежелание вакцинироваться.

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Есть и категория респондентов, которые вообще не хотят вакцинироваться – 48%.