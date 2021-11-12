10% вакцинированных купили COVID-сертификаты, – всеукраинское исследование
Источник:Украинский институт будущего
На сегодня в Украине 27% опрошенных граждан утверждают, что вакцинированы, и 13% – что имеют первую дозу. В то же время 1 миллион украинцев считает, что вакцина сделает их мутантами.
Настроения по вакцинации в Украине
Еще 20% планируют вакцинироваться в ближайшее время. Об этом свидетельствует отчет по результатам всеукраинского социологического исследования Украинского института будущего.
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Отмечается, что за последние полтора месяца прибавилось 10% тех, кто планирует вакцинироваться, однако они мотивируются не защитой от коронавируса, а тем, что им нужны COVID-паспорта для передвижения в общественном транспорте.
Более трети граждан (36%) утверждают, что вообще не собираются вакцинироваться. Главная причина – недоверие к любым вакцинам.
"Липовые" сертификаты и чипирование
Относительно негативных результатов исследования, социологи обнаружили следующее:
- 10% вакцинированных купили COVID-сертификаты. То есть по меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов вакцинации. Реальная статистика, вероятно, еще выше.
- 20% владельцев поддельных сертификатов считают, что они могут стать мутантами;
- еще 10% считают, что их чипируют, если заставят вакцинироваться.
Другие результаты исследований
Также примерно 40% заявили, что среди их знакомых или близких есть люди, которые умерли от коронавируса. Однако это мало влияет на желание или нежелание вакцинироваться.
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Есть и категория респондентов, которые вообще не хотят вакцинироваться – 48%.
Что известно об исследовании
Украинский институт будущего представил социологическое исследование, которое провел совместно с New Image Marketing Group по поводу отношения граждан Украины к вакцинации.
Выборка – 2 400 респондентов. Проводилось с 23 октября по 2 ноября 2021 года.