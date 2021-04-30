Ситуация в Индии

Смерть от коронавируса в Индии стала настолько вездесуща, что во многих городах не хватает места для захоронений, а ночью горят погребальные костры.

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Лекарства, которые помогают лечить COVID-19, такие как ремдесивир и стероиды для госпитализированных пациентов, отсутствуют в больницах и аптеках. Кислорода также не хватает, не хватает и обычных коек в больницах.

В четверг утром в Нью-Дели, городе с населением 29 миллионов человек, было всего 14 бесплатных коек для интенсивной терапии,

– пишет АР.

Хотя Индия является ведущим производителем лекарств в мире, регулирование лекарств внутри страны было слабым даже до пандемии.

Черный рынок лекарств

Издание приводит в пример один из случаев, когда в частной больнице от коронавируса лечили 68-летнего мужчину. Для лечения ему был необходим противовирусный препарат ремдесивир и лекарства, подавляющие иммунные реакции человека тоцилизумаб.

В больнице и в аптеках этого лекарства не было и сын пациента обратился к дилеру, который пообещал лекарства, взяв аванс почти в 1000 долларов. В результате торговец лекарствами так не появился и мужчина умер.

По словам одного из волонтеров, помогающего пациентам найти лекарства и больничные койки, цены на противовирусный препарат ремдесивир на черном рынке выросли в 20 раз и достигли около 1000 долларов США за одну ампулу.

Люди идут к дилерам с 200 000 – 300 000 рупий (от 2700 до 4000 долларов США) в чемодане,

– сказал он.

Действия власти

Власти начали расправу над дилерами. В Нью-Дели происходят рейды на магазины или лиц, которых подозревают в хранении баллонов с кислородом и лекарств.

Также сообщается, что во многих случаях из-за недостатка лекарств врачи назначают препараты, не одобренные ВОЗ. Например, Индия позволяет пациентам с легкой степенью тяжести назначать гидроксихлорохин или ивермектин – лекарство, используемое при некоторых тропических заболеваниях, их не рекомендует использовать ВОЗ.