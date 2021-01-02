Большинство новоиспеченных родителей воспользовались программой компенсации при рождении ребенка. То есть, вместо "пакета малыша" они получили деньги на карточку.

Следовательно, денежную компенсацию в рамках программы "пакет малыша" за ноябрь – декабрь получили 11 тысяч родителей. Об этом сказала в интервью "Радио Свобода" министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает 24 канал.

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Так, ранее приняли закон, в котором говорится: если у кого-то есть желание, то может получить "пакет малыша", а кто-то может воспользоваться компенсацией.

Я смотрела последние данные за ноябрь – декабрь. Там, по-моему, было 13 тысяч новорожденных детей, и родители 11 тысяч воспользовались именно программой компенсации,

– сообщила Лазебная.

Она добавила, что когда внедряли в сентябре 2020 года монетизацию, был большой скепсис. Впрочем, проект не остановили.

Справка. Согласно закону, стоимость натуральной помощи "пакет малыша", в соответствии с бюджетным финансированием, составляет не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не зачисляется в размер пособия при рождении ребенка.

По словам министра, сейчас правительство ведет переговоры с Управлением ООН по обслуживанию проектов, которое будет обеспечивать закупку и развоз до родильных домов "пакета малыша".

"Поэтому у людей будет право выбирать в роддоме: или "пакет малыша", или деньги на карточку. Все – таки человеку надо давать право выбора", – сказала Лазебная.

Когда можно получить помощь

И добавила, что сейчас родители, у которых дети родились до 23 октября 2020 года включительно и которые не получили "пакет малыша", получают денежную компенсацию стоимости одноразовой натуральной помощи.

Родители, у которых дети родились с 24 октября 2020 года, смогут получить одноразовую "пакет малыша" в течение 30 дней с даты рождения ребенка.

Если же пакет малыша не получат по причинам, которые не зависят от родителей, то они получат денежную компенсацию стоимости одноразовой натуральной помощи.

Внимание! С 1 июля 2021 года родители будут иметь право выбирать между "пакетом малыша" и денежной компенсацией. Также вводят возможность получить такую помощь в рамках услуги "єМалятко".