Заболеваемость слишком высокая
Уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 315 на 100 тысяч населения. При этом, определенный показатель – 75 на 100 тысяч населения. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
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В частности, в Киеве уровень заболеваемости – 210 на 100 тысяч населения. В норме этот показатель только в Кировоградской области и составляет 68 определенных единиц.
Какие области "оранжевые"
По состоянию на 6 октября, к оранжевой зоне эпидемической опасности можно отнести такие области:
- Винницкую;
- Днепропетровскую;
- Донецкую;
- Житомирскую;
- Запорожскую;
- Ровненскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Херсонскую;
- Хмельницкую;
- Черновицкую.
Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области – 674 на 100 тысяч населения, Луганской – 663, Харьковской – 465, Запорожской – 409.
Многие люди нуждаются в помощи медиков
Уровень госпитализации превышен в 7 регионах, там люди особенно нуждаются в помощи врачей. В частности, говорится о таких областях:
- в Днепропетровской области показатель госпитализаций составляет 61,2 на 100 тысяч населения (при определенном показателе 60 на 100 тысяч);
- в Донецкой – 61;
- Житомирской – 63,2;
- Запорожской – 67,7;
- Харьковской – 76,6;
- Херсонской – 70,9;
- Черновицкой областях – 69,2.
Также по состоянию на 5 октября, загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, превышена в Запорожской (65,6%) и Донецкой областях (67,1%).
Зоны карантина / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Украине: свежие данные
За сутки 5 октября 2021 года в Украине зафиксировали 12 662 новых подтвержденных случая коронавируса.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 482 518 человек;
- выздоровело – 2 273 382 человека;
- летальных случаев – 57 526.
Эпидемиологи убеждены, что вводить жесткий локдаун в Украине нужно уже сейчас, ведь заболеваемость растет, что свидетельствует о начале новой волны COVID-19. Усложняет ситуацию штамм Дельта.