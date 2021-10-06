11 областям Украины угрожает оранжевая зона карантина

По состоянию на 6 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 11 регионов. Несмотря на это, Украина сейчас – в желтой зоне адаптивного карантина.

Заболеваемость слишком высокая

Уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 315 на 100 тысяч населения. При этом, определенный показатель – 75 на 100 тысяч населения. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

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В частности, в Киеве уровень заболеваемости – 210 на 100 тысяч населения. В норме этот показатель только в Кировоградской области и составляет 68 определенных единиц.

Какие области "оранжевые"

По состоянию на 6 октября, к оранжевой зоне эпидемической опасности можно отнести такие области:

Винницкую;

Днепропетровскую;

Донецкую;

Житомирскую;

Запорожскую;

Ровненскую;

Сумскую;

Харьковскую;

Херсонскую;

Хмельницкую;

Черновицкую.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области – 674 на 100 тысяч населения, Луганской – 663, Харьковской – 465, Запорожской – 409.

Многие люди нуждаются в помощи медиков

Уровень госпитализации превышен в 7 регионах, там люди особенно нуждаются в помощи врачей. В частности, говорится о таких областях:

в Днепропетровской области показатель госпитализаций составляет 61,2 на 100 тысяч населения (при определенном показателе 60 на 100 тысяч);

в Донецкой – 61;

Житомирской – 63,2;

Запорожской – 67,7;

Харьковской – 76,6;

Херсонской – 70,9;

Черновицкой областях – 69,2.

Также по состоянию на 5 октября, загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, превышена в Запорожской (65,6%) и Донецкой областях (67,1%).



Зоны карантина / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине: свежие данные

За сутки 5 октября 2021 года в Украине зафиксировали 12 662 новых подтвержденных случая коронавируса.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 482 518 человек;

выздоровело – 2 273 382 человека;

летальных случаев – 57 526.

Эпидемиологи убеждены, что вводить жесткий локдаун в Украине нужно уже сейчас, ведь заболеваемость растет, что свидетельствует о начале новой волны COVID-19. Усложняет ситуацию штамм Дельта.