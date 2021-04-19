В Одеській області померла п'ятикласниця. Вона перебувала у лікарні більше ніж місяць. У соціальних мережах родичі дитини кажуть, що причиною смерті стала коронавірусна інфекція. Але в ОДА кажуть, що це не так.

Дитина лікувалась в обласній дитячій лікарні та померла 19 квітня. Лікарі більше ніж місяць намагались допомогти їй в медзакладі, та безрезультатно.

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У 11-річної дитини відмовили внутрішні органи. За даними місцевих жителів, у дитини були вражені внутрішні органи (кишківник, легені та нирки). Дівчинку під'єднали до апарату гемодіалізу, а в легені встановили дренаж.

Жителі Чорноморська збирали кошти для купівлі ліків, оскільки сім'я вичерпала свої ресурси та не могла купувати дорогі ліки самостійно. Нині оголосили збір коштів для організації похорону.

Мама дівчинки нині теж перебуває у лікарні. У неї підтвердили COVID-19.

Натомість начальниця обласного управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва під час брифінгу заявила, що смерть дитини не пов'язана з коронавірусною інфекцією.

Ситуація з коронавірусом на Одещині:

Джерело: Одеська ОДА