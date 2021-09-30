Это максимальная заболеваемость за последние 5 месяцев

В течение суток в больницы госпитализировали 2 556 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса умерли 194 пациента. В то же время выздоровели – 3 839 человек.

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За сутки лаборатории провели 93 356 тестов на выявление инфекции:

  • методом ПЦР – 46 604;
  • методом ИФА – 10 626;
  • экспресс-тестами – 36 126.

Статистика COVID-19 в регионах за сутки:

  • Киев – 563 случая;
  • Винницкая область – 208 случаев;
  • Волынская область – 276 случаев;
  • Днепропетровская область – 926 случаев;
  • Донецкая область – 739 случаев;
  • Житомирская область – 560 случаев;
  • Закарпатская область – 97 случаев;
  • Запорожская область – 632 случая;
  • Ивано-Франковская область – 368 случаев;
  • Киевская область – 291 случай;
  • Кировоградская область – 79 случаев;
  • Луганская область – 387 случаев;
  • Львовская область – 927 случаев;
  • Николаевская область – 227 случаев;
  • Одесская область – 752 случая;
  • Полтавская область – 240 случаев;
  • Ровненская область – 422 случая;
  • Сумская область – 455 случаев;
  • Тернопольская область – 434 случая;
  • Харьковская область – 1 087 случаев;
  • Херсонская область – 429 случаев;
  • Хмельницкая область – 483 случая;
  • Черкасская область – 283 случая;
  • Черновицкая область – 455 случаев;
  • Черниговская область – 437 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации

В течение суток против коронавируса вакцинировали 26 003 человека. Первую дозу получили 73 816 человек, завершили иммунизацию, то есть получили вторую дозу – 52 187 человек.

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Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала