11,7 тысячи больных за сутки в Украине: ситуация с COVID-19 резко ухудшилась
Источник:Минздрав
В Украине в течение последних суток подтвердили 11 757 случаев инфицирования коронавирусом. Среди инфицированных 1 054 ребенка и 242 медработника.
Это максимальная заболеваемость за последние 5 месяцев
В течение суток в больницы госпитализировали 2 556 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса умерли 194 пациента. В то же время выздоровели – 3 839 человек.
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За сутки лаборатории провели 93 356 тестов на выявление инфекции:
- методом ПЦР – 46 604;
- методом ИФА – 10 626;
- экспресс-тестами – 36 126.
Общая статистика COVID-19 в Украине
С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 423 379 случаев заболевания коронавирусной болезнью.
По состоянию на 30 сентября выздоровел 2 255 191 человек. Но, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 56 274 жителя страны.
Статистика COVID-19 в регионах за сутки:
- Киев – 563 случая;
- Винницкая область – 208 случаев;
- Волынская область – 276 случаев;
- Днепропетровская область – 926 случаев;
- Донецкая область – 739 случаев;
- Житомирская область – 560 случаев;
- Закарпатская область – 97 случаев;
- Запорожская область – 632 случая;
- Ивано-Франковская область – 368 случаев;
- Киевская область – 291 случай;
- Кировоградская область – 79 случаев;
- Луганская область – 387 случаев;
- Львовская область – 927 случаев;
- Николаевская область – 227 случаев;
- Одесская область – 752 случая;
- Полтавская область – 240 случаев;
- Ровненская область – 422 случая;
- Сумская область – 455 случаев;
- Тернопольская область – 434 случая;
- Харьковская область – 1 087 случаев;
- Херсонская область – 429 случаев;
- Хмельницкая область – 483 случая;
- Черкасская область – 283 случая;
- Черновицкая область – 455 случаев;
- Черниговская область – 437 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации
В течение суток против коронавируса вакцинировали 26 003 человека. Первую дозу получили 73 816 человек, завершили иммунизацию, то есть получили вторую дозу – 52 187 человек.
Более 7 миллионов украинцев вакцинированы первой дозой!
С начала вакцинальной кампании привито 7 000 535 человек:
- из них получили одну дозу – 7 000 533 человека;
- полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 5 617 457 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
Всего проведено 12 617 990 прививок.
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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала