11,7 тысячи больных за сутки в Украине: ситуация с COVID-19 резко ухудшилась

В Украине в течение последних суток подтвердили 11 757 случаев инфицирования коронавирусом. Среди инфицированных 1 054 ребенка и 242 медработника.

Это максимальная заболеваемость за последние 5 месяцев

В течение суток в больницы госпитализировали 2 556 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса умерли 194 пациента. В то же время выздоровели – 3 839 человек.

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За сутки лаборатории провели 93 356 тестов на выявление инфекции:

методом ПЦР – 46 604;

методом ИФА – 10 626;

экспресс-тестами – 36 126.

Общая статистика COVID-19 в Украине

С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 423 379 случаев заболевания коронавирусной болезнью.

По состоянию на 30 сентября выздоровел 2 255 191 человек. Но, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 56 274 жителя страны.

Статистика COVID-19 в регионах за сутки:

Киев – 563 случая;

Винницкая область – 208 случаев;

Волынская область – 276 случаев;

Днепропетровская область – 926 случаев;

Донецкая область – 739 случаев;

Житомирская область – 560 случаев;

Закарпатская область – 97 случаев;

Запорожская область – 632 случая;

Ивано-Франковская область – 368 случаев;

Киевская область – 291 случай;

Кировоградская область – 79 случаев;

Луганская область – 387 случаев;

Львовская область – 927 случаев;

Николаевская область – 227 случаев;

Одесская область – 752 случая;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровненская область – 422 случая;

Сумская область – 455 случаев;

Тернопольская область – 434 случая;

Харьковская область – 1 087 случаев;

Херсонская область – 429 случаев;

Хмельницкая область – 483 случая;

Черкасская область – 283 случая;

Черновицкая область – 455 случаев;

Черниговская область – 437 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации

В течение суток против коронавируса вакцинировали 26 003 человека. Первую дозу получили 73 816 человек, завершили иммунизацию, то есть получили вторую дозу – 52 187 человек.

Более 7 миллионов украинцев вакцинированы первой дозой!

С начала вакцинальной кампании привито 7 000 535 человек:

из них получили одну дозу – 7 000 533 человека;

полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 5 617 457 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 12 617 990 прививок.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала