Ольга получила награду матери-героини за то, что родила шестерых детей и столько же взяла на воспитание из детского дома. В списке ее наград есть орден "Честь и слава", поскольку женщина практически не покидала горячие точки.

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По словам детей, она постоянно пыталась помогать другим людям. Ольга погибла в бою 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей. Сейчас дети погибшей даже не могут ее похоронить из-за тяжелых боев, которые не прекращаются.

Во время боя наши военные шли в отступление, и комбат дал задание отправить всех женщин с передовой чуть дальше, но мама отказалась. Она до последнего останется со своими собратьями и своей ротой,

– рассказала дочь погибшей Юлия Волкова.