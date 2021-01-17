В Израиле 13 человек получили побочный эффект в результате получения вакцины против COVID-19. У пациентов прививка вызвала легкий паралич лица.

Мужчина, который вакцинировался против коронавируса, отметил, что онемение лица длилось около 28 часов. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Израиля.

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Пациент также отметил, что паралич лица пока полностью не прошел. Впрочем добавил, вакцинация не вызывала никаких побочных эффектов, кроме этого.

Я не могу сказать, что это полностью исчезло. Впрочем, больше у меня нет никакой другой боли,

– прокомментировал он.

Также житель Израиля не уверен, собирается ли получить вторую дозу вакцины против COVID-19. Но отметил, что эта ситуация является редкостью. Поэтому важно, чтобы люди не избегали вакцинации.

В Минздраве Израиля не исключают, что таких случаев в будущем может быть значительно больше. И объяснили, что вторую дозу вакцины надо вводить только тогда, когда паралич лица полностью исчезнет.

Что известно о вакцинации в Израиле