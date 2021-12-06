Суточная статистика вакцинации
В воскресенье, 5 декабря, прививки против коронавируса получили еще 70 797 людей. В частности, первую дозу получили 27 161 человек, вторую дозу – 43 636 человек, они завершили иммунизацию.
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Прививки проводили 472 мобильные бригады по иммунизации, 2926 пункта прививки и 473 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации против COVID-19
С начала вакцинальной кампании в Украине привито против коронавируса 13 753 066 людей:
- из них получили первую дозу – 13 753 064 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек.
Всего проведено 25 559 141 прививка.
Какие вакцины использовали
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 517 114,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 756 357,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 371 938.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
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