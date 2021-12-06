1,3 миллиона прививок сделали в Украине против COVID-19 за прошедшую неделю

За неделю с 29 ноября до 5 декабря в Украине сделали около 1,3 миллиона прививок против COVID-19.

Суточная статистика вакцинации

В воскресенье, 5 декабря, прививки против коронавируса получили еще 70 797 людей. В частности, первую дозу получили 27 161 человек, вторую дозу – 43 636 человек, они завершили иммунизацию.

Внимание Чем тревога отличается от стресса и как ее побороть

Прививки проводили 472 мобильные бригады по иммунизации, 2926 пункта прививки и 473 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации против COVID-19

С начала вакцинальной кампании в Украине привито против коронавируса 13 753 066 людей:

из них получили первую дозу – 13 753 064 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек.

Всего проведено 25 559 141 прививка.

Какие вакцины использовали

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 517 114,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 756 357,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 371 938.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Как начиналась COVID-вакцинация в Украине: смотрите видео