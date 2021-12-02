Суточная статистика распространения коронавируса

В больницы госпитализировали 3 003 пациента с COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 525 больных. 23 535 пациентов выздоровели.

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Темпы тестирований

За сутки провели 86 490 тестов на выявление коронавируса, в том числе:

методом ПЦР – 45 544;

методом ИФА – 8 912;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 034.

Общая статистика распространения COVID-19 С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 463 872 случая инфицирования коронавирусом. На сегодня, 2 декабря, выздоровели 2 995 727 человек. А жертвами коронавирусной болезни стали 87 057 жителей страны.

Количество больных коронавирусом в регионах за сутки:

Киев – 1 418 случаев;

Винницкая область – 568 случаев;

Волынская область – 647 случаев;

Днепропетровская область – 682 случая;

Донецкая область – 803 случая;

Житомирская область – 743 случая;

Закарпатская область – 469 случаев;

Запорожская область – 709 случаев;

Ивано-Франковская область – 623 случая;

Киевская область – 640 случаев;

Кировоградская область – 183 случая;

Луганская область – 169 случаев;

Львовская область – 729 случаев;

Николаевская область – 424 случая;

Одесская область – 418 случаев;

Полтавская область – 677 случаев;

Ровненская область – 461 случай;

Сумская область – 371 случай;

Тернопольская область – 310 случаев;

Харьковская область – 501 случай;

Херсонская область – 150 случаев;

Хмельницкая область – 594 случая;

Черкасская область – 193 случая;

Черновицкая область – 164 случая;

Черниговская область – 558 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Предварительно, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в целом по Украине количество новых случаев уменьшилось в среднем на 20%. Ситуация ухудшается только в Закарпатье, в области за последние 7 дней количество госпитализированных выросло на 9%.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канал