Суточная статистика распространения коронавируса

В больницы госпитализировали 3 003 пациента с COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 525 больных. 23 535 пациентов выздоровели.

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Темпы тестирований

За сутки провели 86 490 тестов на выявление коронавируса, в том числе:

  • методом ПЦР – 45 544;
  • методом ИФА – 8 912;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 034.

Количество больных коронавирусом в регионах за сутки:

  • Киев – 1 418 случаев;
  • Винницкая область – 568 случаев;
  • Волынская область – 647 случаев;
  • Днепропетровская область – 682 случая;
  • Донецкая область – 803 случая;
  • Житомирская область – 743 случая;
  • Закарпатская область – 469 случаев;
  • Запорожская область – 709 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 623 случая;
  • Киевская область – 640 случаев;
  • Кировоградская область – 183 случая;
  • Луганская область – 169 случаев;
  • Львовская область – 729 случаев;
  • Николаевская область – 424 случая;
  • Одесская область – 418 случаев;
  • Полтавская область – 677 случаев;
  • Ровненская область – 461 случай;
  • Сумская область – 371 случай;
  • Тернопольская область – 310 случаев;
  • Харьковская область – 501 случай;
  • Херсонская область – 150 случаев;
  • Хмельницкая область – 594 случая;
  • Черкасская область – 193 случая;
  • Черновицкая область – 164 случая;
  • Черниговская область – 558 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Предварительно, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в целом по Украине количество новых случаев уменьшилось в среднем на 20%. Ситуация ухудшается только в Закарпатье, в области за последние 7 дней количество госпитализированных выросло на 9%.

Смертність від коронавірусу в УкраїніСмертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канал