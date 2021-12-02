Суточная статистика распространения коронавируса
В больницы госпитализировали 3 003 пациента с COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 525 больных. 23 535 пациентов выздоровели.
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Темпы тестирований
За сутки провели 86 490 тестов на выявление коронавируса, в том числе:
- методом ПЦР – 45 544;
- методом ИФА – 8 912;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 034.
Количество больных коронавирусом в регионах за сутки:
- Киев – 1 418 случаев;
- Винницкая область – 568 случаев;
- Волынская область – 647 случаев;
- Днепропетровская область – 682 случая;
- Донецкая область – 803 случая;
- Житомирская область – 743 случая;
- Закарпатская область – 469 случаев;
- Запорожская область – 709 случаев;
- Ивано-Франковская область – 623 случая;
- Киевская область – 640 случаев;
- Кировоградская область – 183 случая;
- Луганская область – 169 случаев;
- Львовская область – 729 случаев;
- Николаевская область – 424 случая;
- Одесская область – 418 случаев;
- Полтавская область – 677 случаев;
- Ровненская область – 461 случай;
- Сумская область – 371 случай;
- Тернопольская область – 310 случаев;
- Харьковская область – 501 случай;
- Херсонская область – 150 случаев;
- Хмельницкая область – 594 случая;
- Черкасская область – 193 случая;
- Черновицкая область – 164 случая;
- Черниговская область – 558 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Предварительно, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в целом по Украине количество новых случаев уменьшилось в среднем на 20%. Ситуация ухудшается только в Закарпатье, в области за последние 7 дней количество госпитализированных выросло на 9%.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канал