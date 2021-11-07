Новости о коронавирусе в Украине

Статистика заболеваемости

Источник: МОЗ

На протяжении минувших суток, 6 ноября, в Украине обнаружили 17 419 случаев заболевания на COVID-19. Среди инфицированных – 1 119 детей и 195 медработников.

Внимание Сейчас мы уже на пике, – Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине

В больницы госпитализировали 5 652 людей с выраженными симптомами коронавируса. Это даже больше, чем за вчера, когда обнаружили больше всего смертей за все время. От осложнений недуга умерли 449 пациентов. Зато выздоровели 8 520 человек.

Темпы тестирований

За это же время осуществили 96 600 тестирований, в частности:

методом ПЦР – 45 120;

методом ИФА – 11 802;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 678.

Сколько всего заболело и умерло людей в Украине от COVID-19 С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 075 433 случая заболевания. По состоянию на 7 ноября выздоровело – 2 512 75 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 72 084 жителей страны. За все время провели 14 847 087 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 625 случаев;

Винницкая область – 569 случаев;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 1527 случаев;

Донецкая область – 757 случаев;

Житомирская область – 682 случая;

Закарпатская область – 270 случаев;

Запорожская область – 667 случаев;

Ивано-Франковская область – 887 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Кировоградская область – 144 случая;

Луганская область – 174 случая;

Львовская область – 1095 случаев;

Николаевская область – 816 случаев;

Одесская область – 1664 случая;

Полтавская область – 633 случая;

Ровненская область – 349 случаев;

Сумская область – 817 случаев;

Тернопольская область – 403 случая;

Харьковская область – 1362 случая;

Херсонская область – 448 случаев;

Хмельницкая область – 1114 случаев;

Черкасская область – 271 случай;

Черновицкая область – 407 случаев;

Черниговская область – 856 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал

Почти 8 миллионов украинцев полностью привиты

Источник: МОЗ

За сутки 6 ноября вакцинировали против коронавируса 131 406 человек. Из них – одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две прививки – 46 066 человек.

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Прививки проводили 674 мобильные бригады по иммунизации, 2 403 пункта прививки и 446 центров вакцинации населения.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании прививали 11 354 681 человека, из них:

получили одну дозу – 11 354 679 людей;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 19 259 252 прививки.

Внимание! Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Какими вакцинами прививали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 559 023,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 738 216

AstraZeneca – 1 447 533,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Внимание Какие симптомы коронавируса у вакцинированных

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Минздрав обновил карантинные зоны

Источник: МОЗ

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 15 "красных", 6 "оранжевых", 3 "желтых" и ни одного "зеленого" региона. В министерстве считают, что по состоянию на 7 ноября, "красными" являются Киев и 15 областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Ровненская;

Сумская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черниговская.

Регионы со значительным распространением коронавируса / данные Минздрава

Имеют ли право у вас проверять COVID-сертификат

Источник: МОЗ

В регионах, где объявили красную зону карантина, в общественном транспорте необходимо иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус. Вместе с тем, если правоохранители или другие службы проверят COVID-сертификат – они не нарушают закон. Также это не является разглашением медицинской тайны.

Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

Молодежь чаще всего попадает в больницу с COVID-19

Источник: "Сегодня"

Сейчас среди госпитализированных в больницах с коронавирусом все чаще можно увидеть молодежь. Хотя раньше недуг поражал преимущественно людей среднего и пожилого возраста. В больнице во время этой волны коронавируса стали госпитализировать и 19, 20 и 30-летних молодых людей. Многим из них нужны реанимационные мероприятия.

В Украину поступило почти 3 миллиона доз вакцины Moderna

Источник: UNICEF Ukraine

Сегодня, 7 ноября, в Украину доставили почти 3 миллиона доз вакцины мРНК от коронавируса производства компании Moderna. Препарат получили бесплатно в рамках инициативы COVAX.



Украина получила бесплатную вакцину / UNICEF Ukraine

В Черкассах бригады медиков работают в усиленном режиме

Источник: 24 канал

В Черкассах за сутки одна COVID-бригада приезжает к 24 пациентам с коронавирусом. Некоторые медики сутки находятся в защитном костюме. Многих граждан с осложнениями сразу везут в больницу, ведь во время соответствующей волны коронавируса пневмония развивается очень стремительно. Фельдшер областного центра экстренной медицинской помощи Вячеслав Головаш рассказал, что сейчас люди запуганы и не знают, куда обращаться.

Последствия карантинных ограничений для ресторанов Львова

Источник: 24 канал

Уже неделю Львов живет в красной зоне карантина. Влияние карантинных ограничений прежде всего ощутили рестораторы. Теперь на входе в заведение питания проверяют сертификаты, а внутри согласно нормам половина мест пусты. И если на выходных посетители все же есть, то в будние заведения работают чуть ли не в убыток.

С 8 ноября в Дие появится сертификат о выздоровлении от коронавируса

Источник: брифинг Минцифры

В Дие будет возможность сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID-19. Это можно сделать через 15 дней после внесения данных врачом. Будет действовать этот сертификат 90 дней.

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Новости о коронавирусе в мире 7 ноября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 7 ноября в мире зафиксировали более 249 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных в последнее время закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Германия.

В Индии вспыхнула больница

Источник: Times of India

В Индии в реанимационном отделении больницы вспыхнул пожар. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 6 человек получили ранения. Предварительно известно, что 4 пострадавших – женщины в возрасте от 37 до 70 лет. Пожар возник на 1 этаже больницы, зато 2 этаж не пострадал.

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В Коста-Рике детей обязательно будут вакцинировать от COVID-19

Источник: Tico Times

Впервые в мире центральноамериканская страна Коста-Рика сделала прививку против COVID-19 обязательной для детей. Речь идет о вакцинации детей от 5 до 11 лет.

Лукашенко демонстративно снял маску в палате с больными COVID-19

Источник: телеграм-канал "Пул Первого"

Александр Лукашенко наведался в коронавирусную больницу в белорусской Орше. Он пообщался с пациентами и демонстративно нарушал карантинные ограничения.

Лукашенко посетил пациентов в больнице: смотрите видео

В зоопарке Денвера обнаружили коронавирус у двух гиен

Источник: DenverZoo

В зоопарке Денвера (штат Колорадо, США) коронавирус обнаружили у двух гиен. Это первый в мире случай, когда животные этого вида заразились COVID-19.