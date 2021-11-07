Новости о коронавирусе в Украине
Статистика заболеваемости
Источник: МОЗ
На протяжении минувших суток, 6 ноября, в Украине обнаружили 17 419 случаев заболевания на COVID-19. Среди инфицированных – 1 119 детей и 195 медработников.
Внимание Сейчас мы уже на пике, – Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине
В больницы госпитализировали 5 652 людей с выраженными симптомами коронавируса. Это даже больше, чем за вчера, когда обнаружили больше всего смертей за все время. От осложнений недуга умерли 449 пациентов. Зато выздоровели 8 520 человек.
Темпы тестирований
За это же время осуществили 96 600 тестирований, в частности:
- методом ПЦР – 45 120;
- методом ИФА – 11 802;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 678.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 625 случаев;
- Винницкая область – 569 случаев;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 1527 случаев;
- Донецкая область – 757 случаев;
- Житомирская область – 682 случая;
- Закарпатская область – 270 случаев;
- Запорожская область – 667 случаев;
- Ивано-Франковская область – 887 случаев;
- Киевская область – 542 случая;
- Кировоградская область – 144 случая;
- Луганская область – 174 случая;
- Львовская область – 1095 случаев;
- Николаевская область – 816 случаев;
- Одесская область – 1664 случая;
- Полтавская область – 633 случая;
- Ровненская область – 349 случаев;
- Сумская область – 817 случаев;
- Тернопольская область – 403 случая;
- Харьковская область – 1362 случая;
- Херсонская область – 448 случаев;
- Хмельницкая область – 1114 случаев;
- Черкасская область – 271 случай;
- Черновицкая область – 407 случаев;
- Черниговская область – 856 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал
Почти 8 миллионов украинцев полностью привиты
Источник: МОЗ
За сутки 6 ноября вакцинировали против коронавируса 131 406 человек. Из них – одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две прививки – 46 066 человек.
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Прививки проводили 674 мобильные бригады по иммунизации, 2 403 пункта прививки и 446 центров вакцинации населения.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании прививали 11 354 681 человека, из них:
- получили одну дозу – 11 354 679 людей;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 19 259 252 прививки.
В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Какими вакцинами прививали украинцев
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 559 023,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 738 216
- AstraZeneca – 1 447 533,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Минздрав обновил карантинные зоны
Источник: МОЗ
Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 15 "красных", 6 "оранжевых", 3 "желтых" и ни одного "зеленого" региона. В министерстве считают, что по состоянию на 7 ноября, "красными" являются Киев и 15 областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
Регионы со значительным распространением коронавируса / данные Минздрава
Имеют ли право у вас проверять COVID-сертификат
Источник: МОЗ
В регионах, где объявили красную зону карантина, в общественном транспорте необходимо иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус. Вместе с тем, если правоохранители или другие службы проверят COVID-сертификат – они не нарушают закон. Также это не является разглашением медицинской тайны.
Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала
Молодежь чаще всего попадает в больницу с COVID-19
Источник: "Сегодня"
Сейчас среди госпитализированных в больницах с коронавирусом все чаще можно увидеть молодежь. Хотя раньше недуг поражал преимущественно людей среднего и пожилого возраста. В больнице во время этой волны коронавируса стали госпитализировать и 19, 20 и 30-летних молодых людей. Многим из них нужны реанимационные мероприятия.
В Украину поступило почти 3 миллиона доз вакцины Moderna
Источник: UNICEF Ukraine
Сегодня, 7 ноября, в Украину доставили почти 3 миллиона доз вакцины мРНК от коронавируса производства компании Moderna. Препарат получили бесплатно в рамках инициативы COVAX.
Украина получила бесплатную вакцину / UNICEF Ukraine
В Черкассах бригады медиков работают в усиленном режиме
Источник: 24 канал
В Черкассах за сутки одна COVID-бригада приезжает к 24 пациентам с коронавирусом. Некоторые медики сутки находятся в защитном костюме. Многих граждан с осложнениями сразу везут в больницу, ведь во время соответствующей волны коронавируса пневмония развивается очень стремительно. Фельдшер областного центра экстренной медицинской помощи Вячеслав Головаш рассказал, что сейчас люди запуганы и не знают, куда обращаться.
Последствия карантинных ограничений для ресторанов Львова
Источник: 24 канал
Уже неделю Львов живет в красной зоне карантина. Влияние карантинных ограничений прежде всего ощутили рестораторы. Теперь на входе в заведение питания проверяют сертификаты, а внутри согласно нормам половина мест пусты. И если на выходных посетители все же есть, то в будние заведения работают чуть ли не в убыток.
С 8 ноября в Дие появится сертификат о выздоровлении от коронавируса
Источник: брифинг Минцифры
В Дие будет возможность сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID-19. Это можно сделать через 15 дней после внесения данных врачом. Будет действовать этот сертификат 90 дней.
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Новости о коронавирусе в мире 7 ноября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 7 ноября в мире зафиксировали более 249 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных в последнее время закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Германия.
В Индии вспыхнула больница
Источник: Times of India
В Индии в реанимационном отделении больницы вспыхнул пожар. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 6 человек получили ранения. Предварительно известно, что 4 пострадавших – женщины в возрасте от 37 до 70 лет. Пожар возник на 1 этаже больницы, зато 2 этаж не пострадал.
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В Коста-Рике детей обязательно будут вакцинировать от COVID-19
Источник: Tico Times
Впервые в мире центральноамериканская страна Коста-Рика сделала прививку против COVID-19 обязательной для детей. Речь идет о вакцинации детей от 5 до 11 лет.
Лукашенко демонстративно снял маску в палате с больными COVID-19
Источник: телеграм-канал "Пул Первого"
Александр Лукашенко наведался в коронавирусную больницу в белорусской Орше. Он пообщался с пациентами и демонстративно нарушал карантинные ограничения.
Лукашенко посетил пациентов в больнице: смотрите видео
В зоопарке Денвера обнаружили коронавирус у двух гиен
Источник: DenverZoo
В зоопарке Денвера (штат Колорадо, США) коронавирус обнаружили у двух гиен. Это первый в мире случай, когда животные этого вида заразились COVID-19.