Вместе с тем ситуация в еще 9 регионах остается неудовлетворительной. Стоит напомнить, что вся страна сейчас находится в желтой зоне.

Важно За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи больных COVID-19

Как изменилась ситуация

Еще в двух областях за минувшие сутки улучшилась ситуация с коронавирусом. Донецкая и Львовская области снизили коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.

Киев также обозначен как регион, что соответствует "зеленой" зоне карантина. Однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.

Также близкие к "зеленой" зоне показатели в:

Винницкой,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Кировоградской,

Луганской,

Одесской,

Полтавской,

Тернопольской,

Харьковской,

Херсонской,

Хмельницкой областях.



Показатели соответствия регионов Украины к зонам карантина / Фото Минздрав

Ранее Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.

Какая сейчас ситуация с COVID-19