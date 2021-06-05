Все больше областей Украины соответствуют показателям зеленой зоны карантина: данные Минздрава

5 июня 2021 , 07:47
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Источник:

Минздрав

За последние сутки увеличилось количество регионов Украины, которые соответствуют показателям зеленой зоны карантина. По состоянию на 5 июня таких областей 15.

Вместе с тем ситуация в еще 9 регионах остается неудовлетворительной. Стоит напомнить, что вся страна сейчас находится в желтой зоне.

Важно За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи больных COVID-19

Как изменилась ситуация

Еще в двух областях за минувшие сутки улучшилась ситуация с коронавирусом. Донецкая и Львовская области снизили коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.

Киев также обозначен как регион, что соответствует "зеленой" зоне карантина. Однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.

Также близкие к "зеленой" зоне показатели в:

  • Винницкой,
  • Житомирской,
  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Кировоградской,
  • Луганской,
  • Одесской,
  • Полтавской,
  • Тернопольской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Хмельницкой областях.


Показатели соответствия регионов Украины к зонам карантина / Фото Минздрав

Ранее Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.

Какая сейчас ситуация с COVID-19

  • По состоянию на 5 июня в Украине зарегистрировали более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили еще 1 897 инфицированных.
  • За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 53 710 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 3 730 человек.
Автор: Альона Захарова