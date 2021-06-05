Все больше областей Украины соответствуют показателям зеленой зоны карантина: данные Минздрава

За последние сутки увеличилось количество регионов Украины, которые соответствуют показателям зеленой зоны карантина. По состоянию на 5 июня таких областей 15.
Вместе с тем ситуация в еще 9 регионах остается неудовлетворительной. Стоит напомнить, что вся страна сейчас находится в желтой зоне.
Важно За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи больных COVID-19
Как изменилась ситуация
Еще в двух областях за минувшие сутки улучшилась ситуация с коронавирусом. Донецкая и Львовская области снизили коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.
Киев также обозначен как регион, что соответствует "зеленой" зоне карантина. Однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.
Также близкие к "зеленой" зоне показатели в:
- Винницкой,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Кировоградской,
- Луганской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Тернопольской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Хмельницкой областях.
Показатели соответствия регионов Украины к зонам карантина / Фото Минздрав
Ранее Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.
Какая сейчас ситуация с COVID-19
- По состоянию на 5 июня в Украине зарегистрировали более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили еще 1 897 инфицированных.
- За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 53 710 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 3 730 человек.