Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом, сейчас в Украине нет регионов в красной зоне карантина.

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В 15 областях превышены показатели госпитализаций

Да, высокие показатели госпитализации пациентов с коронавирусом, которые соответствуют показателям оранжевой зоны, в областях:

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Луганская

Львовская

Полтавская

Ровненская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черновицкая

Киевская

Добавим, что Киевская область попала в список областей оранжевого уровня сегодня впервые. В то же время Одесская область, которая еще вчера была оранжевой, сегодня уже соответствует показателям желтой зоны.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Черновицкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.



Показатели карантинных зон 9 октября / Инфографика Минздрав

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