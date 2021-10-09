Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом, сейчас в Украине нет регионов в красной зоне карантина.
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В 15 областях превышены показатели госпитализаций
Да, высокие показатели госпитализации пациентов с коронавирусом, которые соответствуют показателям оранжевой зоны, в областях:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Луганская
- Львовская
- Полтавская
- Ровненская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черновицкая
- Киевская
Добавим, что Киевская область попала в список областей оранжевого уровня сегодня впервые. В то же время Одесская область, которая еще вчера была оранжевой, сегодня уже соответствует показателям желтой зоны.
Показатели карантинных зон 9 октября / Инфографика Минздрав
Актуально о ситуации с COVID-19 в Украине
- За минувшие сутки зарегистрировали 15 908 случаев инфицирования коронавирусом. В больницы было госпитализировано 3 571 человека с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 250 пациентов.
- Всего в Украине лабораторно подтвердили 2 529 913 случаев коронавирусного заболевания. Жертвами коронавируса стали 58 331 житель страны.
- Вакцинировано в стране 7 495 413 человек, из них по крайней мере одну дозу получили – 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).