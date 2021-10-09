В 15 областях превышены показатели оранжевой зоны: Минздрав обновил перечень

9 октября 2021 , 14:43
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 9 октября показатели распространения коронавирусной болезни превышены в 15 областях. Они соответствуют оранжевому уровню эпидемической опасности. В то же время все регионы Украины сейчас находятся в желтой карантинной зоне.

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом, сейчас в Украине нет регионов в красной зоне карантина.

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В 15 областях превышены показатели госпитализаций

Да, высокие показатели госпитализации пациентов с коронавирусом, которые соответствуют показателям оранжевой зоны, в областях:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Запорожская
  • Луганская
  • Львовская
  • Полтавская
  • Ровненская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая
  • Киевская

Добавим, что Киевская область попала в список областей оранжевого уровня сегодня впервые. В то же время Одесская область, которая еще вчера была оранжевой, сегодня уже соответствует показателям желтой зоны.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Черновицкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.


Показатели карантинных зон 9 октября / Инфографика Минздрав

Актуально о ситуации с COVID-19 в Украине

  • За минувшие сутки зарегистрировали 15 908 случаев инфицирования коронавирусом. В больницы было госпитализировано 3 571 человека с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 250 пациентов.
  • Всего в Украине лабораторно подтвердили 2 529 913 случаев коронавирусного заболевания. Жертвами коронавируса стали 58 331 житель страны.
  • Вакцинировано в стране 7 495 413 человек, из них по крайней мере одну дозу получили – 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Автор: Анастасія Лукашевська