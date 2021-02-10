Часто рішення звільнитись з роботи пов'язане з понаднормовим робочим днем, ставленням керівництва і відчуттям, що ситуація ніколи не покращиться, або іншими причинами. Головне не сплутати з втомою, а звільнятись з роботи справді тоді, коли на це є причини.

Эксперт по вопросам занятости Линн Тейлор рассказала о 16 предупредительных знаков, указывающих на то, что пора двигаться дальше.

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Вам не повышают зарплату

Если вы просите прибавки третий год подряд, а вам отказывают без серьезных на то причин – это признак, что вас не ценят.

Вы не имеете возможности использовать свои таланты

Вы работали с энтузиазмом и хотели применить свои навыки, но зато выполняете повседневные задачи и не имеете возможности проявить себя.

Другая работа выглядит более привлекательно

Вам становится все труднее не мечтать о других возможностях. Вы завидуете своим друзьям, которые посещают интересные профессиональные мероприятия и имеют возможность развиваться.

Вы безуспешно пытаетесь поговорить со своим руководителем

Недовольство своей работой никуда не исчезает, несмотря на то, что вы неоднократно обсуждали свои проблемы с руководителем.

Вас засыпают ненужными задачей и вы не понимаете, что от вас в результате хотят.

вы выгорели

Выгорание – это не то же самое, что стресс.

В состоянии стресса вы еще пытаетесь преодолеть трудности, а при выгорании у вас полностью опускаются руки.

Вы чувствуете глубокое разочарование и безнадежность от того, что ваши усилия были напрасными.

Ваша карьера нет развития

Вы работаете уже долгое время, но не видите перед собой никаких возможностей для карьерного роста или даже шансов для горизонтального движения внутри компании.

В компании возможные сокращения

Возможно, в компании назревают финансовые проблемы и вы не уверены, что оставят работать именно вас.

Вы не получаете интересных задач или проектов

Когда вы играли решающую роль в важных инициативах. Теперь вы только наблюдаете, как интересные задания передают другим людям.

Вас не приглашают на ключевые встречи

За закрытыми дверями собираются люди, которые обсуждают проекты, которые непосредственно влияют на вас, и у вас есть что сказать. Но вас туда не приглашают.

Вам не хочется выходить на работу

Если вы дошли до того момента, когда боитесь или прилагаете значительные усилия, чтобы прийти в офис, время увольняться.

Вы считаете минуты до окончания рабочего дня

Вы чувствуете, что ваши рабочие дни бесконечны. Вы находитесь в постоянном режиме обратного отсчета, ожидая возможности вернуться домой.

Вам не нравится говорить о работе в социальных сетях

Вы меняете тему, когда знакомые спрашивают вас о работе. Вы предпочитаете поговорить о чем-нибудь, но только не о работе.

Кажется, руководитель игнорирует вас

Вы каждое утро здороваетесь с боссом при встрече в офисе, но в ответ – никакой реакции. Вас бы не существует.

Вы не разделяете ценности компании

Вам некомфортно, когда вы думаете о ценности, культуру или направление бизнеса компании. Они не соответствуют вашей собственной философии или убеждениям.

Если вы замечаете эти знаки, возможно, пора увольняться.