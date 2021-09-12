Бактерии кишечника изменяют действие лекарств

Кишечные бактерии могут изменять некоторые лекарства и влиять на их терапевтические свойства. Теперь ученые впервые изучили другую сторону этого взаимодействия. Их открытие заключается в том, что определенные лекарства накапливаются в кишечных бактериях, изменяя их активность и свойства.

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Это означает, что эффективность препарата может снижаться вследствие более низкой всасываемости, а побочные эффекты наоборот усиливаться из-за изменения функций бактерий,

– объяснили авторы.

Детали исследования

В работе анализировали взаимодействие 15 распространенных пероральных лекарств для различных типов бактерий.

Этот эксперимент выявил 70 важных взаимодействий, 29 из которых были обнаружены впервые.

Дальнейшие наблюдения показали, что в 17 из 29 новых взаимодействий лекарство накапливалось внутри бактерий без модификаций.

Было удивительно наблюдать, что большинство новых взаимодействий предсказывали накопление лекарств в бактериях. До сих пор биотрансформация (когда кишечные бактерии модифицируют лекарства) считалась основным фактором влияния на доступность препаратов,

– добавил соавтор исследования Киран Патил.

Эксперименты на моделях показали, что, например, антидепрессант дулоксетин, накапливающийся в определенных бактериях кишечника, изменяет их поведение. В группе контроля без этих бактерий подобных изменений не наблюдалось.

Перспективы открытия

Теперь ученые планируют расширить анализ и выяснить, как другие бактерии кишечника связаны с различными индивидуальными реакциями на лекарства.

Если ученые смогут прогнозировать реакцию людей на препарат в зависимости от состава их микробиоты, то медикаментозную терапию можно будет сделать персонализированной.