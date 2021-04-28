Авторы статьи отмечают, что их реальное количество может быть выше, потому что они часто проходят неузнанными или без обращения за медицинской помощью.

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Выкидыш или самопроизвольный аборт – что это? Спонтанное прерывание беременности на сроках, когда плод еще не может выжить самостоятельно. Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, выкидышем является самопроизвольное отторжение плода массой до 500 граммов, что соответствует возрасту менее 22 недель беременности.

Как часто случаются выкидыши

Ученые подсчитали, в среднем

одна из 10 женщин сталкивалась с невынашиванием хотя бы раз в жизни;

два выкидыша перенесли около 2% женщин,

три – около 1%.

Согласно данным ученых, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия или тревожность наблюдаются примерно у 20% женщин после выкидыша. Поэтому они считают, что в таких случаях женщинам нужно предлагать скрининг на эти расстройства психики. Только в Великобритании краткосрочные эффекты самопроизвольных абортов стоят государству не менее 471 миллиона фунтов стерлингов в год.

Почему возникают выкидыши

Анализ подтверждает, что риск выкидыша увеличивается при хромосомных аномалиях плода, возрасте родителей старше 40 лет, низком индексе массы тела, курении, употреблении алкоголя, выкидышах в анамнезе, работе в ночные смены, влиянии загрязнения окружающей среды, длительном стрессе.

Бездействие медиков

В редакционной статье авторы указывают, что проблему выкидыша нередко понимают плохо не только женщины и их партнеры, но и медицинские профессионалы. Женщины часто считают, что эффективного лечения просто нет, и поэтому не ищут помощи. С другой стороны, "неизбежными" могут считать выкидыши и врачи. Рекомендации по лечению невынашивания беременности часто предусматривают детальное обследование для женщины только после многих выкидышей.

Если женщины обращаются к специалистам, то им приходится ходить по множеству клиник разного профиля. Рекомендации, которые они получают от разных специалистов, часто противоречивы. Это вызывает стресс у пациенток.