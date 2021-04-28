Авторы статьи отмечают, что их реальное количество может быть выше, потому что они часто проходят неузнанными или без обращения за медицинской помощью.
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Как часто случаются выкидыши
Ученые подсчитали, в среднем
- одна из 10 женщин сталкивалась с невынашиванием хотя бы раз в жизни;
- два выкидыша перенесли около 2% женщин,
- три – около 1%.
Согласно данным ученых, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия или тревожность наблюдаются примерно у 20% женщин после выкидыша. Поэтому они считают, что в таких случаях женщинам нужно предлагать скрининг на эти расстройства психики. Только в Великобритании краткосрочные эффекты самопроизвольных абортов стоят государству не менее 471 миллиона фунтов стерлингов в год.
Почему возникают выкидыши
Анализ подтверждает, что риск выкидыша увеличивается при хромосомных аномалиях плода, возрасте родителей старше 40 лет, низком индексе массы тела, курении, употреблении алкоголя, выкидышах в анамнезе, работе в ночные смены, влиянии загрязнения окружающей среды, длительном стрессе.
Бездействие медиков
В редакционной статье авторы указывают, что проблему выкидыша нередко понимают плохо не только женщины и их партнеры, но и медицинские профессионалы. Женщины часто считают, что эффективного лечения просто нет, и поэтому не ищут помощи. С другой стороны, "неизбежными" могут считать выкидыши и врачи. Рекомендации по лечению невынашивания беременности часто предусматривают детальное обследование для женщины только после многих выкидышей.
Если женщины обращаются к специалистам, то им приходится ходить по множеству клиник разного профиля. Рекомендации, которые они получают от разных специалистов, часто противоречивы. Это вызывает стресс у пациенток.