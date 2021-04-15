16 апреля может прибыть партия вакцин Pfizer, – Степанов
Вакцина компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должна прибыть в Украину уже завтра, 16 апреля. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.
Источник:24 канал
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами. По его словам, ожидают поступление более 100 тысяч доз.
Также на тему: Сколько украинцев хотят получить российскую вакцину против коронавируса
Максим Степанов
“Предварительно, мы ожидаем партию 117 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer завтра. У нас есть подтверждение от COVAX. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду”.
13 апреля Степанов уже обещал, что эта вакцина прибудет в Украину.
Кто получит прививку в первую очередь
Первые 117 тысяч доз Pfizer пойдут на прививки для персонала и жителей домов престарелых. После этого Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничники.
Какие вакцины получит Украина
- 10 миллионов доз вакцины от компании Pfizer – поставка в течение года;
- 10 миллионов доз вакцины Novavax – поставки которой начнутся в июле 2021 года;
- 3 миллиона доз вакцины Covishield (AstraZeneca) – 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 миллиона доз поставят в течение апреля – мая;
- 2 миллиона доз вакцины от компании Sinovac (CoronaVac) – 215 тысяч доз уже прибыли в Украину, использование препарата началось 13 апреля;
- 8 миллионов доз вакцины из глобального механизма COVAX (разные производители).
План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Поделиться новостью