Вакцина компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должна прибыть в Украину уже завтра, 16 апреля. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами. По его словам, ожидают поступление более 100 тысяч доз.

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Максим Степанов “Предварительно, мы ожидаем партию 117 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer завтра. У нас есть подтверждение от COVAX. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду”.

13 апреля Степанов уже обещал, что эта вакцина прибудет в Украину.

Кто получит прививку в первую очередь

Первые 117 тысяч доз Pfizer пойдут на прививки для персонала и жителей домов престарелых. После этого Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничники.

Какие вакцины получит Украина

10 миллионов доз вакцины от компании Pfizer – поставка в течение года;

10 миллионов доз вакцины Novavax – поставки которой начнутся в июле 2021 года;

3 миллиона доз вакцины Covishield (AstraZeneca) – 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 миллиона доз поставят в течение апреля – мая;

2 миллиона доз вакцины от компании Sinovac (CoronaVac) – 215 тысяч доз уже прибыли в Украину, использование препарата началось 13 апреля;

8 миллионов доз вакцины из глобального механизма COVAX (разные производители).



План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала