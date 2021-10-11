Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области.

Внимание Волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали, – Ляшко

В оранжевую зону карантина вошли:

Волынская Днепропетровская Донецкая Житомирская Запорожская Луганская Львовская Одесская Полтавская Сумская Тернопольская Харьковская Херсонская Хмельницкая Черновицкая Черниговская области

Показатели эпидемиологической опасности / Инфографика Минздрава

Какие показатели должны быть? Заметим, что уровень заболеваемости коронавирусом должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. Вместе с тем норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%