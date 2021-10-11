В 16 областях превышены показатели: Минздрав обновил зоны эпидемической опасности
11 октября 2021 , 11:49Читати новину українською
Источник:Минздрав
По состоянию на 11 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находится 16 регионов. Показатели остальных областей соответствуют желтой зоне эпидемической опасности.
Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области.
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В оранжевую зону карантина вошли:
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Луганская
- Львовская
- Одесская
- Полтавская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черновицкая
- Черниговская области
Показатели эпидемиологической опасности / Инфографика Минздрава
Какие показатели должны быть?Заметим, что уровень заболеваемости коронавирусом должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. Вместе с тем норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%
Актуально о COVID-19 в Украине
- Суточный прирост инфицированных – 8 832. В больницы были госпитализированы 2 672 человека, от осложнений болезни умерли 207 пациентов.
- Наибольшее количество случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.
- Всего в Украине подтвердили 2 550 089 случаев заболевания. По состоянию на 11 октября выздоровели 2 292 480 человек. Жертвами коронавируса стали 58 700 инфицированных.
- С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 548 873 человека, из них по крайней мере одну дозу получили 7 548 871 гражданин.