В 16 областях превышены показатели: Минздрав обновил зоны эпидемической опасности

11 октября 2021 , 11:49
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 11 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находится 16 регионов. Показатели остальных областей соответствуют желтой зоне эпидемической опасности.

Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области.

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В оранжевую зону карантина вошли:

  1. Волынская
  2. Днепропетровская
  3. Донецкая
  4. Житомирская
  5. Запорожская
  6. Луганская
  7. Львовская
  8. Одесская
  9. Полтавская
  10. Сумская
  11. Тернопольская
  12. Харьковская
  13. Херсонская
  14. Хмельницкая
  15. Черновицкая
  16. Черниговская области

Показатели эпидемиологической опасности / Инфографика Минздрава

Какие показатели должны быть?

Заметим, что уровень заболеваемости коронавирусом должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. Вместе с тем норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%

Актуально о COVID-19 в Украине 

  • Суточный прирост инфицированных – 8 832. В больницы были госпитализированы 2 672 человека, от осложнений болезни умерли 207 пациентов.
  • Наибольшее количество случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.
  • Всего в Украине подтвердили 2 550 089 случаев заболевания. По состоянию на 11 октября выздоровели 2 292 480 человек. Жертвами коронавируса стали 58 700 инфицированных.
  • С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 548 873 человека, из них по крайней мере одну дозу получили 7 548 871 гражданин.
Автор: Анастасія Лукашевська