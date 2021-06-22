В 1,6 раза заразнее: Украина может ограничить сообщение с другими странами из-за штамма Delta

Украина может ограничить въезд и выезд в те страны, где бушует штамм COVID-19 Delta. Он более опасен чем штамм Alfa, который впервые обнаружили в Великобритании.

Во время селекторного совещания в Офисе Президента 22 июня МИД и МОЗ поручили подготовить предложения по ограничению миграции.

Важно Симптомы Delta-варианта коронавируса: кто чаще всего инфицируется этим штаммом

Так, профильные министерства в ближайшее время должны сформировать перечень предложений по установке дополнительного контроля и ограничений миграции между Украиной и странами с быстрым распространением штамма Delta.

Кроме того, участники совещания имели возможность прослушать информацию о новом опасном штамме COVID-19.

По данным НАН, этот штамм коронавируса:

в 1,6 раза заразнее, чем штамм Alfa,

в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации,

в 1,45 раза увеличивается риск реанимации при инфицировании.

Что известно о штамме Delta

Как заявили в ВОЗ, штамм коронавирус Delta, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным в мире. Ранее ряд украинских ученых выражали обеспокоенность стремительным распространением этого штамма COVID-19, в частности, в России.

По их информации, в соседней стране этот штамм инфицировал каждого четвертого больного COVID-19. По прогнозу ученых, новая волна пандемии коронавируса, вызванная штаммом Delta, может накрыть Украину еще до начала осени.