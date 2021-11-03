15 регионов Украины в красной зоне: где самая сложная ситуация

По состоянию на 3 ноября в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. Зато в желтой зоне – только 2 региона.

В 10 регионах Украины показатели госпитализаций превышают 100%. Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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Зоны карантина в регионах Украины

В красной зоне карантина находятся: Киев, а также Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области.

находятся: Киев, а также Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области. В оранжевой зоне : Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. В желтой зоне остались только Кировоградская и Закарпатская области.

Напряженная ситуация в Украине и с тяжелыми больными. Так, в 15 регионах показатели загруженности коек с кислородом превышают 65%. Особенно сложная ситуация в Запорожской и Донецкой областях.



Показатели эпидемической ситуации в Украине по состоянию на 3 ноября / графика Минздрава

В каких областях больше всего новых COVID-больных

Источник: Минздрав

Вчера больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Киеве (2 024), а также в Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558) и Харьковской (1 374) областях.

В целом за прошедшие сутки в Украине выявили 23 393 больных коронавирусом, в результате чего общее количество инфицированных в стране выросло до 2 979 086. В больницы госпитализировали аж 5 935 человек.

К сожалению, еще 720 пациентов умерли, поэтому официальное число умерших от коронавируса в стране увеличилось до 69 447.



Оранжевая зона сигнализирует об опасности распространения COVID-19 / Инфографика 24 канала