В Минздраве Украины заявили о пиковой нагрузке на службу экстренной медицины из-за распространения коронавирусной инфекции. Бригады экстренной медицинской помощи осуществляют 17-19 тысяч выездов в сутки.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге заявила, что по состоянию на 12 апреля на службу экстренной медицинской помощи оказывается пиковая нагрузка.

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Так, в среднем бригады экстренной медицинской помощи совершают около 17-19 тысяч выездов в сутки.

Мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций,

– сообщила заместитель главы Минздрава.

Ирина Микичак подчеркнула, что в некоторых регионах идет снижение нагрузки на экстренную службу медицинской помощи.

"Это в том числе в Ивано-Франковской и Закарпатской области. Об этом свидетельствуют и показатели заболеваемости. В то же время остается высокий уровень выездов в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Радостным является то, что несколько стабилизировалась нагрузка на экстренку в городе Киев", – сказала она.

Статистика распространения коронавируса

За минувшие сутки, 11 апреля, в Украине коронавирусную инфекцию зафиксировали у 7 856 человек. Общее количество больных с начала пандемии возросло до 1 861 105.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 770 человек. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 287 человек.

За 11 апреля 2021 года в Украине вакцинировали 1 216 человек против COVID-19. С начала вакцинальной кампании привито 378 266 человек.



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