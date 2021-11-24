Минфин заявил, что документ содержит планы по дальнейшим мерам для внедрения реформ в 2022 году. В частности это является условием для получения 2,2 миллиарда долларов помощи.
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Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 миллионов человек
Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержания экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать как минимум 17 миллионов человек к концу 2021 года,
– говорится в документе.
Более того, государство пообещало завершить аудит средств, потраченных государственным дорожным фондом до конца декабря 2021 года. Речь идет о 13,3 миллиарда гривен.
Мы передали 212 дел правоохранительным органам и будем полностью сотрудничать с любыми потенциальными уголовными расследованиями в отношении расходов, связанных с COVID-19, в том числе путем предоставления доступа к доказательствам, собранных в рамках процесса аудита,
– говорится в меморандуме.
В Минфине пояснили, что Меморандум об экономической и финансовой политике и письмо о намерениях содержат меры по реформам в:
- денежно-кредитном;
- налогово-бюджетном;
- а также финансовом секторах.
Они "направлены на улучшение бизнес-климата и усиление верховенства права и борьбы с коррупцией".
Именно выполнение положений Меморандума позволит до конца действия Программы получить остаток денег от МВФ – 2,2 миллиарда долларов.
Коротко о траншах МВФ
- 24 ноября Украина получила еще один транш от МВФ – 699 миллионов долларов поступят в рамках программы stand-by.
- Кстати, 9 июня 2020 года утвердили сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов. Помощь направляют на преодоление последствий пандемии коронавирус, укрепления результатов и продолжения реализации важных структурных реформ в нашем государстве.
- Украина уже получила 2,8 миллиарда долларов. Программу продлили на 6 месяцев, поэтому у Украины есть больше шансов получить остальные деньги.