Минфин заявил, что документ содержит планы по дальнейшим мерам для внедрения реформ в 2022 году. В частности это является условием для получения 2,2 миллиарда долларов помощи.

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Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 миллионов человек

Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержания экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать как минимум 17 миллионов человек к концу 2021 года,

– говорится в документе.

Более того, государство пообещало завершить аудит средств, потраченных государственным дорожным фондом до конца декабря 2021 года. Речь идет о 13,3 миллиарда гривен.

Мы передали 212 дел правоохранительным органам и будем полностью сотрудничать с любыми потенциальными уголовными расследованиями в отношении расходов, связанных с COVID-19, в том числе путем предоставления доступа к доказательствам, собранных в рамках процесса аудита,

– говорится в меморандуме.

В Минфине пояснили, что Меморандум об экономической и финансовой политике и письмо о намерениях содержат меры по реформам в:

денежно-кредитном;

налогово-бюджетном;

а также финансовом секторах.

Они "направлены на улучшение бизнес-климата и усиление верховенства права и борьбы с коррупцией".

Именно выполнение положений Меморандума позволит до конца действия Программы получить остаток денег от МВФ – 2,2 миллиарда долларов.

Обратите внимание! По состоянию на 23 ноября, в Украине от коронавируса уже вакцинировались по крайней мере одной дозой более 13 миллионов жителей Украины. Полный курс прививок, то есть 2 дозы вакцины, получили более 10 миллионов.

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