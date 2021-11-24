17 миллионов человек до конца года: Украина дала обещание МВФ по вакцинации от COVID

Украина пообещала Международному валютному фонду вакцинировать от коронавируса 17 миллионов человек до конца 2021 года. Также государство должно завершить аудит по выделению на дороги денег из "ковидного" фонда.

Минфин заявил, что документ содержит планы по дальнейшим мерам для внедрения реформ в 2022 году. В частности это является условием для получения 2,2 миллиарда долларов помощи.

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Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 миллионов человек

Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержания экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать как минимум 17 миллионов человек к концу 2021 года,

– говорится в документе.

Более того, государство пообещало завершить аудит средств, потраченных государственным дорожным фондом до конца декабря 2021 года. Речь идет о 13,3 миллиарда гривен.

Мы передали 212 дел правоохранительным органам и будем полностью сотрудничать с любыми потенциальными уголовными расследованиями в отношении расходов, связанных с COVID-19, в том числе путем предоставления доступа к доказательствам, собранных в рамках процесса аудита,

– говорится в меморандуме.

В Минфине пояснили, что Меморандум об экономической и финансовой политике и письмо о намерениях содержат меры по реформам в:

денежно-кредитном;

налогово-бюджетном;

а также финансовом секторах.

Они "направлены на улучшение бизнес-климата и усиление верховенства права и борьбы с коррупцией".

Именно выполнение положений Меморандума позволит до конца действия Программы получить остаток денег от МВФ – 2,2 миллиарда долларов.

Коротко о траншах МВФ

24 ноября Украина получила еще один транш от МВФ – 699 миллионов долларов поступят в рамках программы stand-by.

Кстати, 9 июня 2020 года утвердили сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов. Помощь направляют на преодоление последствий пандемии коронавирус, укрепления результатов и продолжения реализации важных структурных реформ в нашем государстве.

Украина уже получила 2,8 миллиарда долларов. Программу продлили на 6 месяцев, поэтому у Украины есть больше шансов получить остальные деньги.