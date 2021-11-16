17 минут клинической смерти: медики спасли невакцинированную от COVID жительницу Франковщины

Медики Ивано-Франковской Центральной городской клинической больницы спасли 47-летнюю жительницу Ивано-Франковской области, которую госпитализировали с коронавирусом. Ей удалось выжить после 17 минут клинической смерти.

Врачи называют это "вторым рождением". Известно, что женщина вакцинирована не была.

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Болезнь проходила легко

За неделю до этого, у Елены диагностировали коронавирус. Впрочем, болезнь проходила в легкой форме, поэтому женщина лечилась дома. В тот день почувствовала, что ей жжет в груди. Когда не было сил больше терпеть, она вызвала скорую. Вероятно, это был инфаркт.

Сердце внезапно остановилось

В больницу пациентка попала еще в сознании. Впрочем, в приемном отделении сердце внезапно остановилось. Первые 5 минут сердце "запускали" прямо на полу.

Потом была интубация. Это когда вводят особую трубку в трахею с целью защиты дыхательных путей пациента. Это одно из средств проведения механической вентиляции легких. Эту трубку вводят в наружное или внутреннее отверстие тела

Впоследствии пациентке провели искусственную вентиляцию легких. Еще 13 минут продолжалась дефибрилляция.

Чудом удалось выжить

Заведующая ковидной реанимацией Иванна Дидык рассказывала, что такие случаи, чтобы жизнедеятельность всех органов и систем человека была восстановлена после столь длительного времени клинической смерти, – крайне редки.

Смерть мозга обычно наступает через 3 – 7 минут после остановки сердца и остановки дыхания. Женщина вышла из состояния клинической смерти без всякого неврологического дефицита,

– добавила реаниматолог.

Она также назвала это "шоком и приятным удивлением", а также их личной победой.

Как сейчас чувствует себя пациентка

На следующий день женщину отсоединили от ИВЛ-аппарата. Она была в сознании и могла разговаривать.

Сейчас ее передали под надзор кардиологов. Теперь женщина обещает привиться от недуга.