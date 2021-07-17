17 причин, почему у вас "расплывается в глазах"

Внезапное помутнение зрения может иметь различные объяснения и причины. Если кроме помутнения в глазах у вас возникли другие симптомы – это может свидетельствовать об определенных заболеваниях. Чтобы точно установить причину этого состояния, стоит обратиться к врачу, ведь некоторые из них могу привести к потере зрения, а другие – свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Медленно прогрессирующее помутнение обычно связано с длительными заболеваниями. Внезапное чаще всего вызвано единичным событием. Специалисты назвали 17 причин внезапного помутнения зрения.

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Отслоение сетчатки

Отслойка возникает, когда сетчатка отделяется от задней части глаза и кровотока. Без кровоснабжения клетки сетчатки начнут умирать, что в свою очередь может нанести значительный ущерб зрению.

Инсульт

Размытое зрение или его потеря могут свидетельствовать об инсульте в той части мозга, которая отвечает за зрение.

Обратите внимание на сопутствующие симптомы инсульта, например, появилась асимметрия на лице, внезапная слабость или онемение конечностей.

Транзиторная ишемическая атака

Преходящие ишемические атаки происходят, когда в части мозга временно прекращается кровоснабжение. Симптомы проходят самостоятельно в течение суток. Это состояние требует контроля, вам могут назначить лекарства для разжижения крови.

Влажная дегенерация желтого пятна

Это хроническое заболевание глаз, которое вызывает нечеткость зрения или слепое пятно в поле зрения.

Оно может быть вызвано аномальными кровеносными сосудами, по которым жидкость или кровь попадают в желтое пятно – часть сетчатки, которая отвечает за центральное зрение.



Регулярно проверяйте свое зрение / Фото Unsplash

Другие причины внезапного помутнения зрения

Перенапряжение глаз

Глаза могут перенапрягаться после того, как вы долго смотрите на что-то и постоянно на чем фокусируетесь. Когда вы, к примеру, проводите много времени за компьютером – это может стать причиной напряжения глаз.

Среди других причин – чтение и вождение автомобиля. Если у вас напряжены глаза, сделайте перерыв и дайте глазам отдохнуть.

Конъюнктивит

Чтобы предотвратить это, можно использовать правило. Для этого сосредоточьтесь на чем-то, что находится на расстоянии 20 футов, в течение 20 секунд каждые 20 минут, когда вы долго смотрите на экран или что-то другое.

Конъюнктивит – это инфекция наружной оболочки глаза, которую может повлечь вирусная или бактериальная инфекция, или аллергия.

Стирание роговицы

Роговица глаза – это прозрачное покрытие передней части глаза. Когда оно поцарапано или травмировано, у вас может развиться стирание роговицы. Кроме нечеткого зрения, у вас может появиться ощущение "будто что-то попало в ваши глаза", "ощущение песка".

Высокий уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может вызвать помутнение зрения.

Гифема

Это скопление крови внутри передней камеры глаза (пространство между роговицей и радужкой). Кровь может покрывать большую часть или всю радужку и зрачок, частично или полностью блокируя зрение.

Ирит

Ирит – воспаление радужной оболочки. Состояние вызывает покраснение, боль и нечеткость зрения.

Кератит или макулярное отверстие

Кератит – воспаление роговицы, которое часто проявляется помутнением зрения.

Это небольшая щель, которая появляется в центре сетчатки, в области, называемой желтым пятном.

Мигрень с аурой

Мигрень может вызвать помутнение зрения. Пациенты также жалуются на мигающие огоньки или могут иметь другие сенсорные расстройства.

Воспаление зрительного нерва

Зрительный нерв соединяет ваши глаза и мозг. Его воспаление может быть вызвано аутоиммунной реакцией или ранним рассеянным склерозом.

Височный артериит

Это состояние, при котором височные артерии, снабжающие кровью голову и мозг, зажигаются или повреждаются. Они могут вызывая пульсирующую боль во лбу и размытие зрения.