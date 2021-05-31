18 долларов вакцинированным, 999 – остальным: в США на фестиваль продают билеты с разной ценой

Организатор фестиваля во Флориде Пол Уильямс сообщил, что люди, которые являются вакцинированными против коронавируса, могут посетить концерт по сниженной цене в 18 долларов.

Зато тем людям, которые не сделали прививки против COVID-19, предложат цену в 999 долларов. Разница между стоимостью поразительна.

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Инициатором разницы цен на билеты на концерт стал Пол Уильямс, который изначально хотел провести концерт в августе. Он считал, что к этому времени такие мероприятия стали бы более безопасны из-за роста количества вакцинированных людей.

Однако группа сможет выступить лишь в июне, поэтому организаторы нашли способ сделать мероприятие более безопасным.

Во Флориде запрещено требовать паспорт вакцинации против коронавируса

Добавим, что во Флориде запрещено требовать паспорт вакцинации. Чтобы получить дешевый билет, нужно доказать, что человек сделал прививку. Также организаторы предлагают лишь четыре билета для невакцинированных людей.

"Если на концерт придут все, кто купил билеты, включая тех четверых, что захотят прийти за 999 долларов, в зале все равно будет 98,25% вакцинированных. То есть это безопасное мероприятие", – заявил Пол.

Отметим, что организатор объявил об этом решении за пятнадцать минут до того, как губернатор Флориды подписал указ об отмене всех ограничений из-за распространения коронавируса.

Согласно закону, за требование подтверждения вакцинации положен штраф в размере 5000 долларов. Этот указ начнет действовать с 1 июля.