18 тысяч инфицированных ежесуточно и скачок смертей: новый прогноз для Украины

Сейчас в мире длится 4 волна пандемии коронавируса, в Украине же пик волны еще впереди. Моделирование показало, что эта волна растет, она может быть быстрой, но короче предыдущих.

Какой будет осенняя волна коронавируса в этом году

Пик заболеваемости в стране может составлять 15 – 18 тысяч случаев в сутки. А угасание волны ожидается в конце 2021 года. Такие выводы сделали ученые Киевского политехнического института и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Детали прогноза

В ходе исследования ученые выяснили, что за последние 20 лет пандемии тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эболы и COVID-19 имели циклический характер и длились 5 – 6 лет.

Пандемия COVID-19 распространялась с января 2020 года по сентябрь 2021 года, имела три волны, сейчас идет четвертая.

Благодаря вакцинации, количество случаев заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире, уменьшилось, по сравнению со второй и третьей волнами. Это происходит в странах, где большинство населения – вакцинированы.

Исследователи разделили страны мира на несколько групп по основным различиям распространения болезни, темпами вакцинации и скоростью угасания пандемии.

Какой будет волна в Украине

Украина вошла в группу стран, в которых новая волна еще не успела достичь максимума. Но уже в сентябре 2021 года показатели смертности превышают прошлогодние.

В сентябре 2021 года смертность в Украине растет более быстрыми темпами, чем за аналогичный период 2020 года,

– отметили ученые.

Медленные темпы вакцинации могут дорого стоить

И объяснили, что по состоянию на середину сентября 2021 года в Украине низкий уровень полностью вакцинированного населения (около 12%), а потому население может столкнуться с тяжелыми последствиями пандемии уже в ближайший период.

Причиной осложнения эпидемической ситуации по СOVID-19, по мнению ученых, является значительное ослабление карантина летом и с начала сентября в большинстве учебных заведений.

Актуально о темпах распространения COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине обнаружили еще 7 866 новых больных коронавирусом. Такие высокие цифры – впервые с начала мая.

За все время пандемии подтвердили 2 370 425 случаев инфицирования. Жертвами коронавируса в стране стали 55 284 пациента.

С начала вакцинальной кампании привили 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал, что в Украине могут прекратить карантинные ограничения уже весной 2022 года. Однако, план удастся реализовать при условии высоких темпов вакцинации.

Подробно Ляшко озвучил, когда может закончиться карантин в Украине