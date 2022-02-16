В то же время количество смертей выросло на 4% и составило и 74 494 случаев. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Динамика распространения заболеваемости

В регионе Западной части Тихого океана сообщили об увеличении на 19% количества новых случаев за неделю, тогда как все остальные регионы сообщили о снижении: Юго-Восточная Азия – на 37%, Америка – на 32%, Африка – на 30%, Европа – на 16%, Восточное Средиземноморье – на 12%.

Где возросла смертность

Число новых еженедельных смертей возросло:

в регионе Восточного Средиземноморья (на 38%),

Западной части Тихого океана (27%),

Африканском регионе (14%),

регионе Америки (5%).

Обратите внимание! В Европе показатель смертности за неделю остался на том же уровне. В то же время смертность снизилась в регионе Юго-Восточной Азии – на 9%.

Страны-лидеры по количеству заболевших

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшую неделю зафиксировали в России– 1 323 391 – рост заболевания на 23%. А также в Германии – 1 322 071, аналогично показателям предыдущей недели.

Высокая заболеваемость в США – 1 237 530. Впрочем, для страны это положительная динамика, ведь это количество на 43% меньше, чем на предыдущей неделе.

Спад на 43% также зафиксировали во Франции – заболели 979 228 человек. И Бразилии, где заболеваемость снизилась на 19% и составляет прирост – 1 009 678.

Количество больных COVID-19 в мире

Всего в мире по состоянию на утро 16 февраля зафиксировали 416 057 035 случаев заражения коронавирусом. В частности официально зарегистрировали 5 857 018 смертей в результате коронавирусной болезни.

Зато выздоровели 338 970 009 людей.

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