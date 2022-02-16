В ВООЗ рассказали, какова ситуация COVID-19 в мире
Источник:ВОЗ
На прошлой неделе, в период с 7 по 13 февраля в мире зафиксировали 16 097 642 новых случая инфицирования коронавирусом, что на 19% меньше, чем на прошлой неделе.
В то же время количество смертей выросло на 4% и составило и 74 494 случаев. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Динамика распространения заболеваемости
В регионе Западной части Тихого океана сообщили об увеличении на 19% количества новых случаев за неделю, тогда как все остальные регионы сообщили о снижении: Юго-Восточная Азия – на 37%, Америка – на 32%, Африка – на 30%, Европа – на 16%, Восточное Средиземноморье – на 12%.
Где возросла смертность
Число новых еженедельных смертей возросло:
- в регионе Восточного Средиземноморья (на 38%),
- Западной части Тихого океана (27%),
- Африканском регионе (14%),
- регионе Америки (5%).
Страны-лидеры по количеству заболевших
Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшую неделю зафиксировали в России– 1 323 391 – рост заболевания на 23%. А также в Германии – 1 322 071, аналогично показателям предыдущей недели.
Высокая заболеваемость в США – 1 237 530. Впрочем, для страны это положительная динамика, ведь это количество на 43% меньше, чем на предыдущей неделе.
Спад на 43% также зафиксировали во Франции – заболели 979 228 человек. И Бразилии, где заболеваемость снизилась на 19% и составляет прирост – 1 009 678.
Количество больных COVID-19 в мире
Всего в мире по состоянию на утро 16 февраля зафиксировали 416 057 035 случаев заражения коронавирусом. В частности официально зарегистрировали 5 857 018 смертей в результате коронавирусной болезни.
Зато выздоровели 338 970 009 людей.
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