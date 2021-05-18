Команда из Цюрихского университета представила технологию под названием SHREAD, которая позволяет организму производить терапевтические агенты по запросу и именно в том месте, где они необходимы. Здоровые ткани при этом не повреждаются.

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Как работает новый метод лечения

Для того чтобы транспортировать терапевтические агенты, ученые использовали аденовирус, который также применяется в некоторых вакцинах против COVID-19. Когда нужные гены доставляются непосредственно в опухолевые клетки, запускается процесс "самообмана" рака: опухоль начинает вырабатывать антитела, цитокины и другие сигнальные вещества, которые ее уничтожают.

С помощью этого подхода можно снизить тяжелые побочные эффекты противораковой терапии. Более того, эту терапию можно адаптировать для доставки других лекарственных соединений против различных заболеваний.

Мы обманываем опухоль и заставляем ее самоуничтожаться путем выработки противораковых агентов ее же собственными силами,

– рассказала автор исследования Шина Смит.

Результаты экспериментов:

Во время первых экспериментов на моделях мышей с раком молочной железы у грызунов выработались антитела, которые в настоящее время используются в лекарствах трастузумаб для лечения людей с раком груди.

Уже через несколько дней новый метод продуцировал в опухолях больше антител, чем при прямом введении трастузумаба.

Между тем их концентрация в крови, которая может запускать побочные реакции, была значительно ниже.

Поскольку здоровые ткани больше не контактируют со значительными уровнями терапевтических агентов, наша технология может быть использована для доставки широкого спектра мощных препаратов, которые в противном случае были бы слишком токсичными,

– говорится в исследовании.

В настоящее время исследователи изучают подход для лечения коронавируса, который будет основан на транспортировке агентов через ингаляции. Таким образом ученые хотят формировать антитела сразу в легких, где они наиболее эффективны для борьбы с вирусом.