2 – 3 прививки за год: как мы будем защищаться против COVID-19
Источник:The Guardian
Исследование британского агентства здравоохранения показало, что для защиты от коронавирусной болезни может потребоваться 2 или 3 прививки каждый год.
Такие результаты опубликовало британское ведомством здравоохранения на основании данных о 147 597 заражений штаммом Дельта и 68 489 случаев Омикрона.
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Эффективность вакцин против Дельты и Омикрона
- Бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna имеют эффективность до 90% от симптоматического заболевания вследствие заражения Дельтой в течение не менее 9 недель.
- Зато эффективность этих двух вакцин от симптоматического заболевания после заражения Омикроном может быть ниже на 30% и снижаться после 9 недель.
Однако в организации отметили, что для более долгосрочных планов требуется дальнейшее изучение болезни, мутаций и эффективности вакцин.
Какие рекомендации по прививкам в мире
В Израиле уже длительное время проводят кампанию по вакцинации второй бустерной дозой (то есть кроме стандартных двух прививок, рекомендуют еще две дополнительные – суммарно четыре инъекции с соответствующим интервалом).
В Великобритании сейчас тоже рассматривают такую возможность. О необходимости регулярной вакцинации заявляют и австралийские ученые.
Очевидно, что есть потребность в регулярных бустерных дозах. Вероятно, нужно будет делать прививку бустером дважды или трижды в год,
– заметил профессор Кертинского университета Джая Дантас.
Иммунитет вследствие инфицирования Омикроном выше
Недавно ученые из Южной Африки обнаружили, что примерно через 2 недели после заражения новым штаммом иммунитет против Омикрона возрастает в 14 раз, а иммунитет против Дельты – в 4,4 раза.
Ученые отмечают, что иммунитет лучше всего повышается у тех, кто сделал прививку.
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Коротко об Омикроне
- ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.
- Сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.
- Согласно исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.
- Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.
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