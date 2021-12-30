2 – 3 прививки за год: как мы будем защищаться против COVID-19

Исследование британского агентства здравоохранения показало, что для защиты от коронавирусной болезни может потребоваться 2 или 3 прививки каждый год.

Такие результаты опубликовало британское ведомством здравоохранения на основании данных о 147 597 заражений штаммом Дельта и 68 489 случаев Омикрона.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Эффективность вакцин против Дельты и Омикрона

Бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna имеют эффективность до 90% от симптоматического заболевания вследствие заражения Дельтой в течение не менее 9 недель.

Зато эффективность этих двух вакцин от симптоматического заболевания после заражения Омикроном может быть ниже на 30% и снижаться после 9 недель.

Однако в организации отметили, что для более долгосрочных планов требуется дальнейшее изучение болезни, мутаций и эффективности вакцин.

Какие рекомендации по прививкам в мире

В Израиле уже длительное время проводят кампанию по вакцинации второй бустерной дозой (то есть кроме стандартных двух прививок, рекомендуют еще две дополнительные – суммарно четыре инъекции с соответствующим интервалом).

В Великобритании сейчас тоже рассматривают такую возможность. О необходимости регулярной вакцинации заявляют и австралийские ученые.

Очевидно, что есть потребность в регулярных бустерных дозах. Вероятно, нужно будет делать прививку бустером дважды или трижды в год,

– заметил профессор Кертинского университета Джая Дантас.

Иммунитет вследствие инфицирования Омикроном выше

В Украине 22 декабря одобрили ревакцинацию медиков и работников интернатов . Также дополнительная прививка вакцины доступна для людей с ослабленным иммунитетом. Следовательно, по состоянию на 30 декабря дополнительную дозу получили 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека.

Недавно ученые из Южной Африки обнаружили, что примерно через 2 недели после заражения новым штаммом иммунитет против Омикрона возрастает в 14 раз, а иммунитет против Дельты – в 4,4 раза.

Ученые отмечают, что иммунитет лучше всего повышается у тех, кто сделал прививку.

К теме Пациентов с Омикроном выписывают уже через 3 дня: последние данные из Великобритании

Коротко об Омикроне

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.

Согласно исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео