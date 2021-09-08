В соцсетях продают фальшивые сертификаты о вакцинации
Купить фальшивые документы можно в соцсетях, например, цена отрицательного ПЦР-теста – 500 грн, фальшивый сертификат о вакцинации оценили в 2 тысячи гривен, а за сертификат с внесением данных в систему Действие – 2,5 тысячи гривен.
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Продажа поддельных тестов и сертификатов о вакцинации превращается в настоящую нелегальную индустрию,
– отметил Радуцкий.
Председатель парламентского комитета обратился к руководству Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, чтобы те нашли продавцов поддельных документов и довели дела против них в суд.
По словам Радуцкого, подделка документов может свести усилия украинской власти со взаимопризнание сертификатов о вакцинации с другими странами до нуля.
Какую ответственность должны понести мошенники
За сознательное использование фальсифицированных документов в Украине предусмотрено наказание от штрафа на сумму 850 гривен до 2 лет в тюрьме.
Кроме того, Радуцкий отметил, что не понимает тех, кто покупает поддельные сертификаты о вакцинации вместо того, чтобы бесплатно получить прививку против COVID-19, ведь в таком случае кроме документа, он получает иммунную защиту и не подвергать опасности других людей, включая близких.
ЕС одобрил COVID-сертификаты Украины: коротко о главном
- Украинские COVID-сертификаты одними из первыми получили признание Евросоюза.
- Утром 20 августа Украина технически присоединилась к системе. Теперь украинцы могут скачать приложение, сгенерировать документ и без проблем путешествовать по странам ЕС.
- В большинстве стран документ будет действовать в течение 180 дней.