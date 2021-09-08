2 тысячи гривен за сертификат о вакцинации: Радуцкий рассказал схему фальсификации документов

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины, народный депутат Михаил Радуцкий показал схему продажи поддельных негативных ПЦР-тестов на СОVІD-19 и сертификатов о вакцинации.

В соцсетях продают фальшивые сертификаты о вакцинации

Купить фальшивые документы можно в соцсетях, например, цена отрицательного ПЦР-теста – 500 грн, фальшивый сертификат о вакцинации оценили в 2 тысячи гривен, а за сертификат с внесением данных в систему Действие – 2,5 тысячи гривен.

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Продажа поддельных тестов и сертификатов о вакцинации превращается в настоящую нелегальную индустрию,

– отметил Радуцкий.

Председатель парламентского комитета обратился к руководству Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, чтобы те нашли продавцов поддельных документов и довели дела против них в суд.

"Бизнес" с фальшивыми документами может повредить признанию украинских сертификатов о прививках другими государствами.

По словам Радуцкого, подделка документов может свести усилия украинской власти со взаимопризнание сертификатов о вакцинации с другими странами до нуля.

Какую ответственность должны понести мошенники

За сознательное использование фальсифицированных документов в Украине предусмотрено наказание от штрафа на сумму 850 гривен до 2 лет в тюрьме.

Кроме того, Радуцкий отметил, что не понимает тех, кто покупает поддельные сертификаты о вакцинации вместо того, чтобы бесплатно получить прививку против COVID-19, ведь в таком случае кроме документа, он получает иммунную защиту и не подвергать опасности других людей, включая близких.

ЕС одобрил COVID-сертификаты Украины: коротко о главном

Украинские COVID-сертификаты одними из первыми получили признание Евросоюза.

Утром 20 августа Украина технически присоединилась к системе. Теперь украинцы могут скачать приложение, сгенерировать документ и без проблем путешествовать по странам ЕС.

В большинстве стран документ будет действовать в течение 180 дней.

Действие объявило о завершении тестирования COVID-сертификата. Поэтому, пока через приложение получить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины, и имеет ID-паспорт и/или биометрический заграничный паспорт.



Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала