В госпитализации нуждались 1260 пациентов с симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 109 больных.

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За воскресенье лаборатории осуществили 17 306 тестирований (в частности методом ПЦР – 9 966, методом ИФА – 1 396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 944).

За все время пандемии в Украине: заболели – 2 156 000 человек;

выздоровели – 1 864 593 пациенты;

умерли от осложнений – 48 184 больных.

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививки от коронавируса получили 2230 человек. С начала прививочной кампании привито 940 160 человек, из них получили 1 дозу – 940 158 человек.

Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 18 394 граждан Украины, из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом.

Прививки проводили 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 пункта прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев – 102 случая/58 прививок;

Винницкая область – 37 случаев/111 прививок;

Волынская область – 102 случая/182 прививки;

Днепропетровская область – 134 случая/15 прививок;

Донецкая область – 190 случаев/17 прививок;

Житомирская область – 93 случая/118 прививок;

Закарпатская – 10 случаев/41 прививки;

Запорожская область – 98 случаев/10 прививок;

Ивано-Франковская область – 42 случая/104 прививки;

Киевская область – 97 случаев/17 прививок;

Кировоградская область – 4 случая/0 прививок;

Луганская область – 10 случаев/90 прививок;

Львовская область – 104 случая/37 прививок;

Николаевская область – 122 случая/15 прививок;

Одесская область – 134 случая/130 прививок;

Полтавская область – 62 случая/42 прививки;

Ровненская область – 182 случая/78 прививок;

Сумская область – 137 случаев/190 прививок;

Тернопольская область – 59 случаев/110 прививок;

Харьковская область – 89 случаев/341 прививки;

Херсонская область – 114 случаев/106 прививок;

Хмельницкая область – 12 случаев/162 прививки;

Черкасская область – 113 случаев/56 прививок;

Черновицкая область – 59 случаев/116 прививок;

Черниговская область – 30 случаев/84 прививки.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Как записаться на вакцинацию/Инфографика 24 канала