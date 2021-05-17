В госпитализации нуждались 1260 пациентов с симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 109 больных.

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За воскресенье лаборатории осуществили 17 306 тестирований (в частности методом ПЦР – 9 966, методом ИФА – 1 396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 944).

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививки от коронавируса получили 2230 человек. С начала прививочной кампании привито 940 160 человек, из них получили 1 дозу – 940 158 человек.

Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 18 394 граждан Украины, из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом.

Прививки проводили 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 пункта прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • м. Киев – 102 случая/58 прививок;
  • Винницкая область – 37 случаев/111 прививок;
  • Волынская область – 102 случая/182 прививки;
  • Днепропетровская область – 134 случая/15 прививок;
  • Донецкая область – 190 случаев/17 прививок;
  • Житомирская область – 93 случая/118 прививок;
  • Закарпатская – 10 случаев/41 прививки;
  • Запорожская область – 98 случаев/10 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 42 случая/104 прививки;
  • Киевская область – 97 случаев/17 прививок;
  • Кировоградская область – 4 случая/0 прививок;
  • Луганская область – 10 случаев/90 прививок;
  • Львовская область – 104 случая/37 прививок;
  • Николаевская область – 122 случая/15 прививок;
  • Одесская область – 134 случая/130 прививок;
  • Полтавская область – 62 случая/42 прививки;
  • Ровненская область – 182 случая/78 прививок;
  • Сумская область – 137 случаев/190 прививок;
  • Тернопольская область – 59 случаев/110 прививок;
  • Харьковская область – 89 случаев/341 прививки;
  • Херсонская область – 114 случаев/106 прививок;
  • Хмельницкая область – 12 случаев/162 прививки;
  • Черкасская область – 113 случаев/56 прививок;
  • Черновицкая область – 59 случаев/116 прививок;
  • Черниговская область – 30 случаев/84 прививки.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Как записаться на вакцинацию/Инфографика 24 канала