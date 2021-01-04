По состоянию на 4 января в мире зарегистрировали более 85 млн случаев заражения коронавирусом. Более 20 миллионов инфицированных добавились всего за последний месяц.

Распространение коронавируса в мире

По состоянию на утро 4 января в мире зарегистрировали свыше 85 миллионов случаев заболевания СOVID-19. От болезни умерло 1,84 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Более половины всех случаев приходится на 5 стран:

США – 20,6 миллиона.

Индию – 10,3 миллиона.

Бразилию – 7,7 миллиона.

Россию – 3,2 миллиона.

Францию – 2,7 миллиона.

Более 2 миллионов инфицированных зафиксировано в Великобритании, Турции и Италии.

Украина находится на 16-й позиции.

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Смертность от коронавируса

Лидерами по количеству летальных исходов стали США – 351 тысяча человек умерли от осложнений болезни, Бразилия – 196 тысяч, Индия – 149 тысяч, Мексика – 127 тысяч и Италия – 75,3 тысячи.